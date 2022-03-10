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「比基尼配紅圍巾」Cos米卡莎　爆乳鋼琴YTr遭網怒轟：不准褻瀆！

▲▼台灣鋼琴YouTuber 小P最新影片cos成進擊的巨人女主角米卡莎。（圖／翻攝自PTT）

▲YouTuber小P最新影片cos成《進擊的巨人》女主角米卡莎。（圖／翻攝自PTT）

記者黃品臻／綜合報導

台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」（小P）擁有超過300萬人訂閱，她經常以性感風格的服裝或cosplay動漫人物不露面彈琴，讓粉絲大飽眼福，近日她再度上傳新影片，以經典動漫《進擊的巨人》中的女主為裝扮目標，但這次小P的新作卻遭到網友炮轟，根本是在褻瀆米卡莎。

有網友近日在Dcard以「可以不要消費米卡莎嗎」為題發文表示，雖然知道小P本來就是以性感穿著爆紅，平時也都是笑笑地看她的各種cosplay，畢竟身材好、賞心悅目，「但這次看到這個封面莫名一把火上來」。

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原PO貼出小P本月5日上傳的影片截圖，只見小P穿著三點式的黑色比基尼、一條紅色圍巾、腳踩過膝長靴，手裡還拿著一把刀，以性感撩人的姿態坐在鋼琴前，而影片標題正斗大地寫著「進撃の巨人」。

原PO見此相當氣憤，開酸小P，「Cos其他角色為了還原穿少一點沒關係，搭配劇情至少合情合理，但這次也太不尊重了吧，米卡莎在我心中已經很可憐了，是不能這樣隨便褻瀆的角色，什麼時候穿成這樣拿刀啊，像真人版deepfake的感覺，不准污辱我大米卡莎」。她更直言自己原本還算小P的路人粉，這次直接轉黑，且認為小P琴技真的很普通。

▲▼台灣鋼琴YouTuber小P最新影片cos成《進擊的巨人》女主角米卡莎，網友認為很不妥。（圖／翻攝自Dcard）

▲小P最新影片的裝扮，讓網友認為很不妥。（圖／翻攝自Dcard）

此外，小P這次的Cos裝扮也在PTT炸鍋，有鄉民發文開酸，「請問這是什麼米卡莎？是那個阿卡曼血統的米卡莎？米卡莎穿比基尼？這也算cosplay？先不說這算不算低俗硬要脫，這次真的是Pan Piano不對了吧？」

雙邊文章都引起廣大迴響，網友們紛紛留言表示，「認真的cos文化是不能接受這種明顯跟角色差太多的風格吧…不知道有沒有cos圈的出來噴」、「琴技超普+1，聽完就發現純粹是用身體搏關注而已ㄏ」、「我稱這個為情趣圈非cos圈」、「看到這個我對她好失望，給我把圍巾拿下來喔！」「米卡莎沒錢買衣服484」、「她在cos二創啦」、「她的觀眾八成沒看過動漫吧」、「米卡莎明明就只有胸肌，這個cos還原失敗」、「流量密碼」。

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