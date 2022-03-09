寄貨運「包裹慘烈炸開」！盒子壓凹塑膠瓶破裂　網驚：被堆高機撞

▲貨物被送貨摔爛，外箱損毀商品全破。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」投訴，她日前透過某一間貨運公司寄包裹，結果客人收到後竟然「外箱整個被壓爛」，內部所有商品全部破裂收損，氣得她大罵「我知道XX評價一直不好，但這真的太扯」。其他網友看了也傻眼說「看起來像是被堆高機撞到」。

原PO在爆料公社貼出包裹損毀的照片，可以看見箱子被擠壓到完全變形、撕裂，內部的香水、沐浴乳全部損毀，導致液體流出，素顏霜較硬的外盒也都有壓損情況，氣得她大罵「我很疑惑，這間貨運是不想做了嗎，收件者收到這樣的貨，我要去哪裡申訴」。

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▲網友形容「包裹看起來應該是被堆高機撞到了」。（圖／翻攝自爆料公社）

她強調「我們每樣商品都有用心使用泡棉，包得很完整，結果還是出現這種慘況」、「我知道XX評價一直不好，但這真的太扯，真的很心疼這些貨」。

其他網友看了照片後紛紛表示，「不意外，這家有太多太多的案例發生，有時候甚至看到貨品摔爛的程度，就能猜到是哪一家送的」、「看起來應該是被堆高機撞到了」、「不意外啊，幾年前也是被炸過一箱，立馬轉約到別間，貼了易碎還是照摔」、「不怕摔、不怕壓的商品才可以寄這間」。

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