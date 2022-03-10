PTT老了？他讚Dcard介面操作優秀　網點1處「大破大立」吸引新生

▲社群媒體與論壇已經成為現代年輕人的主要話題渠道。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

學測成績已於本月1日公布，這意味著將有新一批的大學新鮮人進入校園，而日漸興盛的社群媒體也成為大學同儕間的話題渠道。就有網友好奇提問，在各種論壇、社群當道的現在，已創立長達27年之久的PTT，是否還能在新一輪的大學新生中被提及？

一名網友在PTT的Gossiping版上以「現在大學新生還會用ptt嗎？」為題發文，提及最近又到了每年申請入學的階段，意味著又有一批人要進入大學校府。

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原PO因而回想起自己的經歷表示，「遙想我成為大學新鮮人已經是七年前，那時候Dcard才剛崛起，很多人都是在滑ig、fb、ptt，現在Dcard的聲量也高於ptt了，不得不說介面分類和操作相較ptt的確優秀，使用者年齡相近，交流也方便」。他也提到，家裡就讀建中的弟弟也要上大學了，與對方談到社群軟體，「ptt好像已經不在他們印象中了，現在的大學新生還會用ptt嗎？」

▲原PO好奇現在大學新生是否還會使用PTT。（圖／翻攝自PTT）

文章一出吸引不少網友發表看法，紛紛留言表示，「有啊，只是很少，整班只有我在用」、「幾乎都用低卡」、「有些人會看，但是大多沒帳號」、「會爬文，但沒帳號而且限制又多」、「兩邊都用阿，剛好涵蓋大部分年齡層」、「之前暫停辦新帳號後就很少新血了，身邊同學幾乎沒聽過有帳號的」、「極少，用低卡的比較多」。

另外也有網友回文指出，PTT要想吸引新一代的用戶，重點是得重新整理板位，「如果鄉民去看PTT的校園板，亂到不行，最好的方法還是把這些班板，系板，社團板全部砍光，只保留大的校園板（XX大學或是XX高中）和同質性的交流板（海外留學或是研究所考試等），這樣新一代的學生也比較容易找到自己的所屬區塊，也不會老是看到過時的資訊，或是20年前的戰文，PTT這部份真的要大破大立。」