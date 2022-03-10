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客人買鋁箔包飲料「1個壞習慣」　店員超崩潰：真的很討厭！

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）

▲店員抱怨客人拿鋁箔包的一個習慣，會造成員工困擾。（圖／翻攝自抖音）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到鋁箔包飲料沒有吸管，很多人下意識會想拿別瓶。不過，就有超商店員抱怨，每次在補冰箱飲料的時候，都特別討厭顧客「換鋁箔包飲料」的行為，因為冰箱空間有限，所以客人在換飲料的時候，難免無心會把最後一罐推到掉下冰箱，造成店員困擾，讓他氣呼「真的搞不懂！」

這位店員在抖音（Tik Tok）上傳一段影片，只見他站在冰箱後面的補貨區，氣噗噗的拿著飲料示範，「真的是很討厭有些客人！」說有些顧客要拿鋁箔包飲料時，發現第一個鋁箔包上的吸管不見了，就會把那一罐拿起來要改拿第二罐，過程中難免要把飲料往後推，但因為冰箱空間有限，最後一罐鋁箔包可能因此掉到地上。

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拍攝者就表示，如果發現鋁箔包上的吸管不見，其實可以告知店員，「櫃台就會給你小吸管，又不是沒有小吸管。然後每次推一推，它們（飲料）就會倒在底下耶！」

不過，影片下方就有不少消費者喊冤，「我買10次鋁箔包有8次沒吸管，然後店員也沒有給」、「可是店員每次都沒給，我這個社恐人士也不敢問」、「就是很多都不會給吸管，所以才不拿沒吸管的啊！上次買到沒吸管的回去跟店員要，直接換一罐有吸管的給我」、「不是每個客人都知道飲料往後推會掉出去的。」

另外，也有同業建議，「所以我們只補一半就好」、「我們之前都不會補這麼晚，8分就好，不然一直撿飲料」、「一排補11瓶就好相信我，補到12瓶打開冰箱一定滿地鋁箔包。」也有超商員工直呼，「做超商的已經很習慣了，進去冰箱裡滿地飲料。」

@fmsukdlo20 真的很生氣欸#小7 原聲 - 鹿

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