陸央行上繳國庫1兆元人民幣利潤　用於留抵退稅及地方助企紓困

▲大陸央行上繳國庫1兆元人民幣（約4.3兆元新台幣）利潤。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行，下同）8日發布消息指出，按中央經濟工作會議精神和政府工作報告的部署，為增強可用財力，依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1兆元人民幣（約4.3兆元新台幣），主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付，支持助企紓困、穩就業保民生。

▲中國人民銀行（大陸中央銀行）。（圖／達志影像／美聯社）

《中青網》報導，中國人民銀行結存利潤主要來自過去幾年的外匯儲備經營收益，不會增加稅收或經濟主體負擔，也不是財政赤字。中國人民銀行依法向中央財政上繳結存利潤，不會造成財政向央行透支。結存利潤按月均衡上繳，中國人民銀行資產負債表規模保持穩定，體現了貨幣政策與財政政策的協調聯動，共同發力穩定宏觀經濟大盤。

大陸財政部相關負責人表示，安排特定國有金融機構和專營機構上繳利潤是慣例做法，也是統籌財政資源、跨年度調節資金的重要手段，「包括中國煙草總公司、中投公司等，人民銀行也是上繳單位之一。」

該負責人強調，中央銀行利潤上繳國庫也是世界主要經濟體的通行做法，《美聯儲法案》、《日本銀行法》、《英格蘭銀行法》都有類似的規定。

▲2020年版第五套人民幣5元紙鈔。（圖／CFP）

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，2022年政府工作報告裡，專門提到了央行利潤上繳財政，實際上全球央行也都是這麼做的，「美聯儲在次貸危機期間購買了很多資產，一大部分是美國國債，甚至還通過SPV購買了花旗股票，金融危機緩和以後，美聯儲開始量寬政策退出，把國債在二級市場賣掉，包括花旗股票回升拋售後都獲得了不菲的收益，這些都作為美聯儲的利潤，最後上繳了美國財政（國庫）。」

對於外界疑慮的「財政赤字貨幣化」隱憂，財政部相關負責人表示，對特定國有金融機構和專營機構暫停上繳利潤，以應不時之需，是預留的政策空間措施之一，「考慮當前與長遠，在今年實施新的組合式稅費支持政策的情況下，經按程序批准，安排特定國有金融機構和專營機構上繳2021年以前形成的部分結存利潤。」

該負責人提到，這些資金安排用於大幅增加對地方轉移支付，幫助地方財政特別是縣區財政緩解減收壓力，「上述轉移支付資金將納入直達機制管理，快速精準直達市縣基層、直接惠企利民。」