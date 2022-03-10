62萬人受惠！蘇貞昌加發750元、500元低收及中低收戶補貼

記者陳家祥／台北報導

本土新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心正逐步放寬相關管制，讓民眾可以回到正常生活。行政院10日召開院會，院長蘇貞昌在院會中表示，由於疫情穩定、經濟有成果，已剛核定111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，從今年3月到12月，低收及中低收入戶，分別每人每月增加發給750元、500元，受惠人數約62萬人，穩定經濟弱勢家庭的生活。

行政院發言人羅秉成在院會後召開記者會轉述。院長蘇貞昌在院會中表示，全球確診人數超過4.5億人、死亡超過600萬人。鄰近的南韓剛舉辦總統大選，連續5天新增確診者超過20萬例，昨天單日確診更一口氣突破34萬例；香港疫情也持續失控，上周單日確診超過5萬例，近一個月累積確診人數高達50萬人，超過2600人死亡。

蘇貞昌說，台灣疫情持續穩定可控連續近一個月維持本土確診數都在十幾例上下，甚至已連續10天都在個位數，但境外移入病例數仍多，10天共有520例。3月1日起，入境隔離政策縮短為10天，檢疫期滿後的7天自主健康管理期間，民眾需進行2次自主快篩，衛福部、內政部及地方政府要督導落實，請國人配合，務必做到位。

另外，指揮中心也指出，從香港例子來看，未接種疫苗者死亡率是接種疫苗者的20倍，若以70到79歲，沒打疫苗者較接種2劑疫苗者增加近10倍死亡率，現階段仍有必要加強我國65歲以上長者的疫苗覆蓋率。為鼓勵還沒接種3劑疫苗這長者，今天起一個月內，只要長輩願意施打，不論第幾劑，都有500元的禮券，一起提升長輩整體保護力。

蘇貞昌說，政府會適度放寬防疫措施，讓國人更能回歸正常生活，但仍要籲請國人共同遵守必要措施。

最後，蘇貞昌提到，今年失業率為3.61%，連續7個月下降，比去年疫情爆發前還低。因為疫情穩定、經濟有成果，也剛核定111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，從今年3月到12月，低收及中低收入戶，分別每人每月增加發給750元、500元，受惠人數約62萬人，穩定經濟弱勢家庭的生活。