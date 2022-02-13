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網美收費開團「上山清掉3瓶罐文物」　策劃人「反諷3道歉」再炎上

記者鄒鎮宇／綜合報導

擁有18萬人訂閱的YouTuber「Celine and Cynthia-不只是旅行」日前每人收費5000元，帶35人團到「霞喀羅國家步道」進行兩天一夜露營的「豪華淨山」，卻意外將3支日治時期玻璃瓶罐丟棄，目前已歸回原處。對此，劉姓活動策劃人在13日晚間發文，以反諷的3個道歉結尾，讓網友看完氣炸。

劉姓活動策劃人在臉書社團「靠北登山大小事」PO文如下：

大家好，我是這次霞客羅淨山活動的策劃人，一月初收到 Celine&Cynthia 委託辦理淨山活動，挑選了霞客羅古道養老登山口到馬鞍駐在所這段作為淨山活動的地點，原因是這段路線最多『非登山遊客』造訪，適逢賞楓季過後也最多垃圾，事前調查時就知道在馬鞍駐在所周邊有最多現代垃圾，尤其以酒瓶為多，這次撿拾酒瓶的位置是在駐在所大門石階附近的樹下，並非駐在所後方方形坑內的酒瓶，現場一大堆的酒瓶大多是現代的酒瓶，我們並非文史工作者，可能無法在數十個酒瓶中一眼就認出少數日本時代的酒瓶，但保力達、米酒、高粱、台啤海尼根的酒瓶我們還是挺熟悉的。

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當天的淨山活動總共清運出130公斤的各式垃圾，除了這次大家關心的酒瓶之外，還有很多小白花、果皮、各種食物的包裝、帆布、甚至油桶等等，非常感謝 養老文化生態發展協會 幫忙清運並細心篩選酒瓶，在數十個酒瓶之中找出3個日本時代的酒瓶（一瓶啤酒瓶、一瓶清酒瓶 、一瓶殺草劑瓶），並已將酒瓶放回馬鞍駐在所，當天撿拾的酒瓶，當天參與活動的有很多都是熱愛山林且熱心的團員，誤撿了古老酒瓶實屬無心之過，很感謝大家的熱心，也請網友們對參與的團員給予鼓勵，不然以後沒人敢淨山了，很抱歉讓大家無端捲入這次事件，目睹了狼群圍攻獵物的血腥場面。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Celine and Cynthia-不只是旅行）

▲▼「Celine and Cynthia-不只是旅行」開團帶粉絲淨山，1人收費5千元，5%稅金另加 。（圖／翻攝自YouTube／Celine and Cynthia-不只是旅行）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Celine and Cynthia-不只是旅行）

當天我們派出了8位嚮導協助維護團員安全並協助清運垃圾，並在晚間協助搭帳、分發裝備及團員用餐盥洗休息等事宜，媒體和許多網友討論團費的事情，$5000的團費包含全程接駁車（皆合法營業用車、職業駕駛員）、嚮導薪水、全員保險、露營區包場、所有的露營裝備（帳篷睡袋睡墊）、晚餐燒烤外燴、餐後香料熱紅酒、餐後歌手表演、隔天早餐、手沖咖啡體驗、手工果乾品嚐、戶外瑜珈課程（因雨取消）等等，其實真的沒賺什麼錢，就算有，我們身為商業登山公司，出團賺取利潤應屬合情合理。

有網友問為什麼彥宇不出來回應，因為他講話比較直怕不小心得罪各位大大，所以就請他先不出聲，他說追根究底還是垃圾，以我對他的了解應該是認為酒瓶不應該有國籍歧視，應一視同仁（玩笑話）； 另外有網友提到業配看了很煩，身為全職的Youtuber不接業配是沒辦法生活的，雖然觀眾不愛看但還是得拍，不喜歡的話可以快轉或關掉，至少不會要你等倒數5秒

至於大家想看的道歉：

百年後的考古學家對不起，讓你們少了一些文物可以研究我們這一代人是如何破壞山林。
參與淨山的團員們對不起，讓你們的良善熱心被扭曲踐踏。
吃瓜的群眾們對不起，沒讓你們看到血流成河。
網友留言會盡量看過或回覆，但要照顧二寶可能遺漏或慢回請見諒。

最後，劉姓策劃人表示，這篇真的不是道歉文請各位靠粉們不要誤會，且全文都是他個人見解，不代表公司立場。

▲▼影片以「乾媽」表明有廠商業配合作。（圖／翻攝自YouTube／Celine and Cynthia-不只是旅行）

▲影片以「乾媽」表明有廠商業配合作。（圖／翻攝自YouTube／Celine and Cynthia-不只是旅行）

網友看完紛紛留言，「要帶古道團至少要先做功課」、「我本來覺得沒那麼嚴重，立意好的無心之過；結果這聲明根本火上加油，還好我的朋友們從不參加商業團」、「根本無心道歉，那不如就不要道歉吧」、「言下之意：我們就是進山拍片接業配，什麼當地文化傳統的不管，賺錢才是重點，管你什麼歷史文化脈絡，藍藍的新台幣才是核心價值啊！」「一副無關緊要，怪我喔的態度，令人憤怒」、「態度怎麼可以輕浮到這種程度？真的有被嚇到了！如果公關操作得當可是加分的好時機，但卻被這樣糟蹋了」。

也有人說，「看完內文可以肯定這團人完全缺乏文化素養，因無知而丟棄文物就算了，事後被批評也不感歉意，還發出這種戲謔與無知的玩笑。如果是這樣當初為何要挑霞喀羅古道，一條充滿歷史的路徑來撿垃圾？出發點就是要賺錢啦！這條路線最近被商業團玩爛人盡皆知，所謂淨山看來也只是為了業配或帶團為原始出發點。結果就是搞臭名聲、傷害文化資產，這就是所為公益的出發點？不在乎歷史、環境或假公益就算了，連犯錯後基本的態度都沒有，刪影片發文嗆人，看來是想要在網路上留做負面教材的文物是吧？」

▼劉姓策劃人全文。（圖／翻攝靠北登山大小事）

▲▼收費開團「上山清掉3酒瓶文物」　策劃人出面「反諷3道歉」再炎上。（圖／翻攝靠北登山大小事）

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