簡舒培批柯文哲無心市政　陳世軒回擊：政治口水淹沒在地人回家的路

▲民眾黨新北市議員參選人陳世軒。（圖／翻攝陳世軒臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲日前帶著民眾黨參選人陳世軒參與環狀線北環段FC680C區段機廠開工動土典禮，被民進黨議員簡舒培批評，蹭環狀線的聲量消費新北市民，卻對環狀線態度消極，罔顧雙北市民權益。對此，陳世軒回應，自己是以立法委員蔡壁如秘書身分出席，「請簡舒培不要用政治口水，淹沒了新莊人回家的路。」

簡舒培批評，柯文哲施政滿意度墊底，且台北市人口流失情況嚴重，和新北市相比，有如此巨大的對比，柯文哲竟還無心市政，跑到新北插旗。

▼台北市長柯文哲日前與新北市長侯友宜一起出席環狀線北環段工程動土典禮。（圖／記者林敬旻攝，下同）

陳世軒指出，北環段開工動土典禮為雙北市長公開行程，市民朋友皆能在網路上得知此訊息。當天自己以立法委員蔡壁如秘書身分出席，代表委員到場關心地方建設，也替新莊的市民朋友了解將會行經新莊的北環段捷運建設，「當天現場也有許多關心建設的鄉親跟我反應他們對於北環段捷運的渴望，感謝雙北市長齊心合作。」

陳世軒表示，環狀線第二階段橫跨雙北地區路線共18座車站、20.48公里的距離，未來通車更可串聯已通車之新店線、新蘆線、信義線、文湖線及機場捷運線等，形成串接臺北都會區交通的輻射型捷運路線，依交通部的評估，環狀線二期通車後一日運量更可達到80萬人次。

陳世軒批評，簡舒培假借攻擊雙北交通建設的名義，遂行為同黨候選人宣傳造勢的目的，雙北市的市民朋友都看在眼裡，「請簡舒培不要用政治口水，淹沒了新莊人回家的路，更淹沒了雙北市未來便捷的交通規劃。」