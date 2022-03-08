林秉樞涉冒充國安高層P圖洗錢案　高檢署駁回再議「不起訴確定」

▲林秉樞被告發假冒國安人員以及洗錢案，經高檢署駁回再議，不起訴確定。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

涉嫌毆打立委高嘉瑜成傷的男子林秉樞，1月因傷害等罪嫌遭起訴，當時還有國民黨籍議員告發林秉樞另外涉嫌冒充國安高層，P圖造假存款資料等，涉嫌違反《國安法》、《洗錢防制法》等罪，新北地檢署調查認為罪嫌不足，處分不起訴後，檢察官依職權送再議，高檢署8日調查終結，駁回再議，此部分宣告確定。

高嘉瑜2021年驚爆遭男友家暴，傷勢照曝光後，高嘉瑜親自提告，新北地檢署搜索涉案的林秉樞居住飯店，向法院聲押禁見獲准，2022年1月25日以林秉樞對高施暴、逼簽自白書的傷害、恐嚇、強制、私行拘禁罪嫌，變造ATM取款憑條P圖裝闊，以及拍攝私密影片、誹謗高嘉瑜收他400萬元等8項罪嫌提起公訴，目前案件正由新被地院審理中。

▲高嘉瑜遭林秉樞傷害、私行拘禁等案，正由法院審理中。（合成圖／ETtoday資料照）

除了高嘉瑜受害之外，林秉樞還被接連爆料，多年沒有固定工作，卻對外宣稱自己是國安人員，還能秀出數千萬元的存款單，內情不單純，懷疑可能涉及網軍或與不法犯罪有關，當時有多名藍營民代，向台北地檢署告發林男涉犯洗錢、逃漏稅與僭行公務員職權等罪嫌。

案經移轉新北檢一併偵辦，2名涉嫌幫林秉樞變造ATM取款憑條、在網路直播時恐嚇高嘉瑜的女性共犯證稱，她們證稱沒聽林男自稱國安人員或公務員，檢方清查手機與通訊軟體紀錄，也沒發現林男冒充、僭行公務員職權。

此外，檢方查出林男實際存款100萬元到300萬元，多半由父母提供，無法連結到任何犯罪行為，不符合《洗錢防制法》處罰要件，因此將林秉樞被控違反《國家安全法》、《洗錢防制法》、《刑法》僭行公務員等部分不起訴，經高檢署駁回再議確定。