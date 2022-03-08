現金增資1.2億後「每股0.1元賤賣」　前農林女董座涉掏空結局逆轉

▲前台灣農林董事長林金燕被控賤賣轉投資公司股票案，因罪嫌不足獲不起訴。（示意圖／翻攝公司網站）

記者劉昌松／台北報導

前台灣農林公司董事長林金燕，涉嫌在2012、2013年間，先後現金增資寯大公司1.2億元、5000萬元，之後又分別以每股0.1元、1元的低價賤賣寯大股票，另外為了鞏固個人在農林的經營權，透過子公司收購股東委託書，涉嫌違反《證交法》非常規交易、《刑法》背信等罪，台北地檢署調查2年認為林女犯罪嫌疑不足，8日處分不起訴。

調查局北機站以及金管會證期局告發指出，林金燕從2006年到2019年間，擔任上市公司台灣農林(2913)的董事長兼總經理，並身兼農林百分之百持股的台林公司董事長，明知農林與台林共同投資的寯大公司虧損嚴重，卻在2012年2、5月間，以每股10元價格，現金增資1.2億元買進寯大股票，之後在10月31日以每股0.1元賣給特定人；2013年3月間，又再次現金增資5000萬元，同年10月又以每股1元賣掉。

林金燕否認藉高買低賣寯大股票掏空農林，她辯稱當時寯大突然發生財務危機，如果不救，一定會跳票，供應商一定會找上農林公司討債求償，因此農林董事會的態度是「無論哪種價格要賣掉寯大公司」。

檢察官調查，農林、台林內部都曾評估「若不繼續支持寯大公司，該公司恐有跳票、破產之疑慮，連帶影響整個集團之信用評等」，因此母親司不斷注資維持營運，並依當時公開發行股票公司股務處理準則，以10元作為股票最低發行面額，之後因寯大資產淨值是負數，為求出脫燙手山芋，才分別以0.1元、1元賣股，且確實紀載，查無不法。

至於林金燕被控涉嫌用台林公司款項，幫自己個人徵求委託書，鞏固經營權部分，則經調閱相關發票、匯款回條、備忘錄等資料，林金燕歷年來都是自行支付徵求委託書的費用，並沒有濫用台林資源的不法情事，因此最後將林所涉2部分案情都以罪嫌不足等理由，處分不起訴。