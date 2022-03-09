拼打氣！桃園市府豪氣加碼　長者接種疫苗可領700元還幫接送

▲拼打氣！桃園市府跟進加碼活動，只要符合資格的長者前來接種疫苗，除中央發放500元禮券外，還可再領取200元禮券。（圖／資料照／記者游瓊華攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

近來疫苗打氣低迷，為增加民眾施打意願，以提升疫苗覆蓋率，指揮中心宣布自10日起，65歲以上長者接種第1、2、3劑均可發給500元禮券，而桃園市長鄭文燦9日也加碼宣布，只要65歲以上長者前來施打疫苗，桃園市再加碼200元與桃園好米一包，並有免費計程車接送，共能領到700元禮券與一包米，就是希望能夠提升長者的疫苗覆蓋率。

指揮中心為提高疫苗打氣，7日宣布，只要長輩們願意施打疫苗，就會提供500元（含）以下衛教品。高雄市政府先前也加碼宣布，長者們只要打第3劑再加碼200元，共計可領取700元好康，活動期限3月10日至3月31日止；而桃園市府也跟進加碼活動拚打氣，宣布只要65歲以上長者前來接種，不管施打1、2、3劑，除可領取中央發放的500元禮券外，桃市府再加碼200元禮券與桃園好米一包，同時附贈免費計程車接送服務，希望能夠藉此提升長者疫苗覆蓋率。

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鄭文燦指出，65歲以上長者接種服務將重開專案接種，14日將會以社區接種站方式為長者施打疫苗，疫苗施打品牌為莫德納和高端，只滿65歲以上符合資格的長者，都可以前來施打1、2、3劑疫苗，同時也開放不在籍跨區接種與隨到隨打服務；而26期疫苗預約將在3月9日起至3月11日開放，桃市府也會在3月15日與3月17日開設社區接種站，除醫療院所可預約外，社區接種站也將提供莫德納、高端和AZ等疫苗品牌供民眾選擇施打。