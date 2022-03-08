國三連環車禍撞死25歲工程人員！特斯拉、寶馬男交保　現場慘況曝

▲國道三號北上大溪路段，昨晚發生特斯拉撞上工程車意外，當時現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道三號桃園大溪北上路段7日晚間發生一起特斯拉轎車啟動輔助駕駛系統，卻不慎撞上前方工程緩衝車的事故。車禍後，俞姓工程人員在現場擺設交通錐，欲警告後方來車，不料又一輛寶馬疾駛而來撞上，導致他送醫後傷重不治。事後，肇事的2名江姓駕駛8日分別被國道警方移送桃園地檢署，檢方複訊後依過失致死罪嫌分別諭令依5至10萬元交保，但肇事原因待釐清。

▲特斯拉撞上工程車，結果不久後又遭藍色寶轎車追撞，導致車身嚴重扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊指出，46歲江姓駕駛昨晚開特斯拉北上，行經國道三號北向63公里處時，不慎撞上施工中的工程緩衝車，導致車輛當場橫躺在內側中間車道。25歲俞姓工程人員見狀，擔心後方車輛追撞，立即擺設交通錐提醒後方來車。

怎料短短20秒後，另一名40歲江姓駕駛隨即藍色寶馬疾馳而來，卻未注意前方路況，不僅撞上俞姓工程人員，還撞擊打橫的白色特斯拉轎車，導致俞姓工程人員傷勢嚴重，送醫急救後仍傷重不治。

▲藍色寶馬車頭潰爛，車體扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方8日向桃園地檢署聲請報驗，將2名江姓駕駛移送檢方偵辦。檢察官相驗俞姓工程人員遺體時，家屬悲痛不已，希望檢警儘速釐清肇事責任。對此，特斯拉江姓駕駛則坦承，他啟動輔助系統駕駛，但未留意前方車況才釀禍；另一名寶馬轎車駕駛也說，未注意前方路況，因此追撞特斯拉與俞姓工程人員。

檢方複訊後，依過失致死罪嫌諭令2人分別以5至10萬元交保。至於詳細肇事原因，仍有待國道警方調查釐清。

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