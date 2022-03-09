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大陸 大陸焦點 特派現場

吃飯結帳狂拗老闆打折　裝熟客慘被「打到骨折」

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州汪姓男子日前跟朋友一起到餐廳聚餐，結帳的時候，汪男狂拗老闆打折，一下說想湊個吉利數字、一下又說自己是熟客，但都遭到拒絕，還突然被一群自稱「老闆朋友」的人包圍痛毆。汪男與朋友被打得全身都是傷，就醫之後更發現鼻子已經骨折，不只縫了好幾針，還緊急動了鼻骨手術。

根據《瀟湘晨報》報導，汪男表示，他2月28日晚上跟朋友錢男一起到一間土菜館聚餐，結帳的時候，想讓老闆給1516元的餐費打個折，湊個1488的吉利數字，但老闆說自己沒有權限。

▼汪男沒打到折，反而被打到骨折。（圖／翻攝微博）

▲▼吃飯結帳硬拗老闆打折　裝熟客慘被「打到骨折」。（圖／翻攝微博）

錢男提到，當時見老闆不願意打折，自己也就要求開個發票，但這時候看他很久沒有出來的汪男進來對老闆說，都是老顧客了，多多少少打點折。

汪男說，他是這個餐廳的老顧客，有時候買單會去個零頭，見朋友沒有打折，想幫朋友說兩句，但老闆卻說「你們這點錢都不那個，那我這個朋友也就不交了。」這讓他臉上有些掛不住，加上當時喝了不少酒，就順手把收銀台的名片夾推到了地上。

錢男說，他看見汪男喝醉了，就趕快把人拉出去，自己留在收銀台填寫發票，結果突然有7、8個和老闆一起吃飯的人圍住了他，拿起碗就對著他的頭砸，打完他之後，又去打汪男。

▲▼吃飯結帳硬拗老闆打折　裝熟客慘被「打到骨折」。（圖／翻攝微博）

汪男指出，錢男跟他被打後到醫院縫了針，光是縫針的費用就高達5000多元，而且他的鼻子還骨折了，緊急動了鼻骨手術。

這起事件在網路上引起很大討論，網友都戲稱兩名顧客「打折不成，被打成骨折」。事後，土菜館的老闆也接受了訪問，他說，當時汪男和錢男吃完飯後想要打折，但他沒有同意，「本來錢都付了，但汪男又回到了收銀台，情緒有些激動，用手打了收銀台，還把台上的電話機、名片等東西都弄到了地上去，還砸了電話機。」

老闆提到，正當他和汪男交流的時候，另一個包廂的顧客下樓了，看到汪男的行為就上去勸，「勸著勸著雙方就發生了口角，然後就打了起來，當時有人打也有人拉，自己也在派出所做了筆錄，監視器畫面也給了派出所。」

▲▼吃飯結帳硬拗老闆打折　裝熟客慘被「打到骨折」。（圖／翻攝微博）

老闆還說，汪男和錢男受訪說的想打折到1488元的價格並不屬實，「他們當時想打到1288元，我們是連鎖的店，需要做帳，顧客如果想湊個吉利數字去個尾是可以，但不是菜品問題也不是服務問題，一上來就要求便宜200多，著實不能接受。」

老闆強調，他沒有叫朋友去打汪男和錢男，這僅僅只是顧客之間的衝突而已，但畢竟是在自己店裡發生的事情，自己也願意積極配合警方的調查。

▲▼吃飯結帳硬拗老闆打折　裝熟客慘被「打到骨折」。（圖／翻攝微博）

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