國1南向319.7公里大貨車撞貨櫃車　駕駛雙腿骨折送醫

▲國道1號南向319.7公里，上午發生1起大貨車撞貨櫃車事故，大貨車曾姓駕駛人雙腿骨折，送成大醫院救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向319.7公里，15日上午11時10分許，發生1起大貨車撞貨櫃車事故，大貨車曾姓駕駛人雙腿骨折，台南市消防局消防人員救出曾姓駕駛人，送成大醫院救治，目前肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，1部由部曾姓男子駕駛之大貨車，15日上午11時10分許，行經國道1號南向319.7公里外側車道處，疑似未注意車前狀態，撞擊前方一部由左姓男子駕駛之貨櫃車而肇事。

該起交通故造成曾男雙腿骨折、意識清楚，經台南市消防局南科分隊救出後，以救護車送成大醫院救治，2車駕駛人酒測值尚待調查，經警方派員到場勘查測繪蒐證後，該起事故現場已於11時46分排除，未嚴重影響國道交通，肇事責任及相關責任由四大隊新市分隊處理中。

國道警察第四大隊指出，未注意車前狀態為國道十大事因素第2位，國道轄線2021年因未注意車前狀態肇事共6301件，四大隊在此呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，並注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以維護自身及其他用路人之安全。