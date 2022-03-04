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全台大停電！王美花「電費95折」被轟慘　網笑：還不謝恩

記者周亭瑋／綜合報導

高雄興達電廠昨（3）日發生設備事故，造成全台大停電。對此，經濟部長王美花親上火線致歉，並解釋背後原因，更提出「95折作為補償」；然而，網友們一面倒不買單，紛紛笑諷「好多喔，蟹煮榮恩」、「九五加滿」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 王美花堵訪 向國人致歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王美花道歉說明大停電緣由。（圖／記者屠惠剛攝）

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王美花昨晚指出，在事故發生第一時間，全台各地都有停電情形，北部跟雲林以北中午前陸續恢復，南部則因電廠必須重新啟動，所以是在等這些電廠陸續地恢復，完成送電。

王美花強調，已向院長表達要自請處分，「院長則指示，第一要務是趕快恢復供電，所以我們一直在積極處理調度大家的用電；第二是要3天內做出完整的事故報告後，再來處理相關責任問題。」

對於停電的補償，王美花則表示，原則上將會比照萬隆變電站的前例，大用戶跟家庭用電會給予95折的補償；至於停電超過6小時以上的部分，則會加倍補償。

▲興達電廠汽機廠房。（圖／台電提供）

▲興達電廠汽機廠房。（圖／台電提供）

儘管提出補償方案，但大多數網友並不買單，忍不住洗版吐槽「電器電腦壞掉的自認倒楣，95折打發乞丐都不夠」、「屈臣氏滿488都有88折了，停這麼久可以打個88折嗎」、「好了喔！這次就這樣打發了喔！各位別再吵」、「還不謝恩啊」、「打發韭菜喔」、「被當塑膠笑死我了」、「黨給你福利就乖乖閉嘴，不要太不滿」、「95折？這叫什麼補償？沒補到人民心坎裡啊」、「打到骨折」、「繳稅錢別客氣，大家拿去花」。

至於事故原因，王美花解釋，台電同仁在維修興達電廠的開關場之後做測試，沒有按照應該有的程序來操作，將3540開關內的絕緣氣體「六氟化硫」抽離進行檢查，相關人員進行測試時，卻在無絕緣氣體的情況下，操作隔壁相連的3541開關，導致3540開關設備短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所的發電機組，全部跳脫，造成1050萬瓩的電力損失，這是大約全國所需電力的3分之1。

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