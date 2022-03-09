▲▼觀光產業相關公會大集結　盼整合資源再創台灣觀光高峰

圖、文／台北市商業會提供
台灣觀光產業一向是台灣的重要軟實力之一，台北市商業會理事長吳發添為鼓勵台北市產業跨業結盟，進一步擴大市場規模，3／8晚間偕同台北市旅行公會理事長駱炫宏、全國小客車租賃公會理事長林建良、台北市遊覽客運公會理事長林坤輝、全國租車品保協會理事長蕭明仁，以及小客車租賃公會理事長王世璋、旅館公會前理事長王孝典等十多位觀光產業公會，共同參加台北市小客車租賃公會第十七屆第一次會員大會，共同宣誓將整合資源為台灣觀光產業發展奉獻心力，再創台灣觀光高峰。
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台灣觀光產業一向是台灣的重要軟實力之一，台北市商業會理事長吳發添為鼓勵台北市產業跨業結盟，進一步擴大市場規模，3／8晚間偕同台北市旅行公會理事長駱炫宏、全國小客車租賃公會理事長林建良、台北市遊覽客運公會理事長林坤輝、全國租車品保協會理事長蕭明仁，以及小客車租賃公會理事長王世璋、旅館公會前理事長王孝典等十多位觀光產業公會，共同參加台北市小客車租賃公會第十七屆第一次會員大會，共同宣誓將整合資源為台灣觀光產業發展奉獻心力，再創台灣觀光高峰。
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