去日本免隔離！女同事送假單「嗨訂機票ing」　他一旁驚呼悲劇了

網搜小組／劉維榛報導

日本3月1日起實施邊境新防疫措施，台灣民眾只要攜帶「小黃卡」並清楚註明3劑疫苗施打狀況，不需要居家隔離就入境日本。消息一出，有鄉民驚呼，同事已在訂機票了，但悲催的是「觀光目的」排除在外，讓原PO在線等求問「該跟她說沒開放觀光嗎？」

日本台灣交流協會在臉書粉專指出，自台灣歸國或入境者之主要隔離措施，需有日本認可的國外疫苗接種證明，包括台灣的「小黃卡」，並須符合3項條件：1.發行單位為各國政府等公家單位 ；2.以日文或是英文填寫；3.必要項目為：姓名、出生年月日、疫苗名或廠商、疫苗接種日以及疫苗接種次數。

日本台灣交流協會表示，自台灣歸國或入境者，若持有小黃卡，並接種完第3劑者且完成上述3條件，就不需要居家隔離；若未接種完第3劑者（含未施打疫苗者、未持符合上述條件證明者），居家隔離期間則縮短為7天。而如果想更進一步縮短，入境後第3天自行PCR或快篩後將陰性報告提交給厚勞省，厚勞省確認無誤後即解除隔離。

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不過並非所有新冠疫苗皆可適用。日本台灣交流協會需指出，第1、2劑為必須符合：輝瑞（Pfizer，等於台灣所說的BNT）／AZ／莫德納（Moderna）／楊森（Janssen，亦說：強生/J&J；此種疫苗以第1劑視為第2劑）；而第3劑為必須符合：輝瑞（Pfizer，等於是台灣所說的BNT）／莫德納（Moderna）。

▲若第三劑是AZ，也不符合入境日本的資格。（示意圖／記者劉維榛攝）



值得注意的是，據日媒報導，日本政府1日起放寬邊境管制，觀光目的仍排除在外，而是開放國外商務相關人士等非觀光目的等入境日本，且每日入境人數上限高至5000人。

消息曝光後，一票哈日族看到「免隔離的新措施」就高潮，卻疏忽日本將觀光目的仍除在外的條件，對此，一名鄉民在PTT尷尬求問，「我同事在訂機票跟送假單了，我該跟她說沒開放觀光嗎？」

底下網友炸鍋討論，「看到最後才發現不開放觀光」、「還好第三劑還沒打，可以挑掉了」、「回國還是要隔離 ，離出國還早」、「第三劑打AZ的也不行耶」、「重點是回程吧」、「世界不是只有日本啦」、「台日友好」、「還在崩，觀光就還沒開放，高潮啥」、「只開放WHO認證疫苗很合理啊」、「死忠的出什麼國，台灣待好待滿」。

▼網友哀號，想去日本血拚。（示意圖／記者蔡玟君攝）



▲日本邊境新防疫措施，暫不開放觀光。（示意圖／記者蔡玟君攝）

