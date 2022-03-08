可以站著採草莓了！　專家研發高架栽培：產量再增1.5倍

▲專家研發高架栽培，以後可以站著採草莓了。（圖／桃園區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

草苺屬高經濟價值作物，透過結合農遊觀光休閒產業，已逐步成為國內農業六級產業的指標作物，極具發展潛力，桃園區農業改場近年來配合草苺產業轉型發展，積極投入高架栽培相關技術研發，包括選育適合高架栽培的新品種等，選用最適介質及養液處理下，可有效提升單位面積產量，對照土耕栽培約可增產1.5倍。

桃園區農改場說明，開發適合草苺高架栽培的介質、養液管理技術與優質安全生產方式，除可提高單位面積產量，擴大經營規模，且兼具容易保持田區清潔衛生及減少病蟲害發生等優點，對於生產者及消費者都是雙贏局面，現已逐步成為草苺產業轉型發展新趨勢。

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桃園場表示，草苺具有連續結果及根系淺的生理特性，因此，對於介質選擇、養分控制及水分管理皆為重要栽培成功與否之關鍵因素，目前已建立設施草苺高架栽培重要關鍵技術，計有栽培介質種類篩選、施肥量、施肥時期及養液配方等技術研發成果，分別建立草苺高架栽培和肥料施用頻度。

▲桃園場表示，高架栽培法其實更適合都會型農業生產及觀光草苺園經營。



桃園場指出，建議以泥炭土為主成分介質，並與適當比例之珍珠石及發泡煉石搭配使用，具有產量及品質提升之效果；又高架栽培具有增加單位面積種植株數優勢，選用最適介質及養液處理下，可有效提升單位面積產量，對照土耕栽培約可增產1.5倍。

桃園場提到，傳統草苺栽培模式，以露天土耕栽培為主，栽培過程之整地、作畦、鋪塑膠布、定植、除葉、摘匍匐蔓、施肥及採收等各項作業均需彎腰曲背，長期農事工作容易有職業傷害之虞，許多農民已逐漸面臨體力無法負荷，加上草苺農場經營型態多以小農經營為主，近年來許多農友紛紛轉型為高架栽培，另有青年農民返鄉務農，選擇投入草苺產業經營，亦均採用智慧農業高架栽培模式。

桃園場強調，高架栽培法其實更適合都會型農業生產及觀光草苺園經營，除可增加土地利用效率外，又方便各年齡層遊客採果。但由於高架栽培屬無土精緻栽培方式，除初期投入成本較大外，且必須透過精準栽培技術，以確保產量穩定及品質提升，該場將積極輔導產業加速發展草苺高架栽培生產模式，增加農民收益，促進草苺產業永續發展。