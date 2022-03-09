蔡其昌：林佳龍台中市長民調第一　「承擔應該是他第一順位」

▲林佳龍頻頻在2022地方縣市首長選戰佈局被點名。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨備戰2022地方選舉，台中市長方面，包括前市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純均被點名。蔡其昌9日上午受訪表示，目前民調台中市前市長林佳龍是第一名，民進黨要勝選，承擔應該是林佳龍第一順位，並指如果林佳龍要參選，一定會全力支持。

蔡其昌今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，被主持人周玉蔻問及，蔡有沒有在選對會的名單當中？蔡說，當然沒有，他現在是立法院副院長，每天忙得要死。

至於如果受黨徵召參選，是否要辭立法院副院長職務？蔡其昌回應，他現在還是副院長，這件事跟他八竿子沒有關係，黨需不需要他也不知道，不過，他也說，黨如果要徵召自己，要想清楚相關出戰理由、條件，「位置從不是我關心的問題，如果辭副院長對黨很重要，辭了就打贏勝仗，不辭就輸定了，這個黨要說明清楚」。

蔡其昌說，過去國民黨提名時任立法院副院長洪秀柱選總統時，洪沒辭副院長，副總統賴清德當年參選台南市長時，也沒有辭立委，台中市長盧秀燕2018年參選台中市長時，也是覺得自己贏了，最後才宣布辭職，顯示是否辭職參選不是硬性規定，而是做為策略使用。

蔡其昌還說，目前各家民調中，綠營人選第一名都是林佳龍，應該先尊重林是不是回到台中選，「現階段我又不是第一名，這題目怎麼會是我？民進黨要勝選，承擔應該是佳龍第一順位，怎麼會七早八早就會討論我」，選對會應該正式邀請林並詢問意願。