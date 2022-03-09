1.2萬酒駕罰單要分期？屏東分署一句話　車主當場繳清

▲楊姓男子自小貨車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉楊姓男子酒後駕車被抓，以經濟狀況不佳，申請2萬5000元罰款分期付款獲准，卻拒繳剩下的1萬2000元，執行署屏東分署發現他名下無財產，卻有兩台車，其中一台是他酒後駕駛的小貨車，欲進行查封再讓他辦理分期付款時，他突然從身上霹靂腰包拿出分期第一期款項3000元要繳納，執行人員看到他包包內還有一疊鈔票，告訴他分期付款比較麻煩，詢問他是否一次繳清，他爽快答應。

30歲楊姓男子於2020年2月間開著自用小貨車行經崁頂龍港路，被警察攔獲酒駕，監理站開罰8萬5000元。當時酒精濃度超過0.55，被依公共危險罪嫌移送，地檢署給予緩起訴處分，他繳納6萬元緩起訴處分金後，監理站通知其繳納剩下的2萬5000元罰單，他稱經濟狀況不佳，於是在監理站辦理分期繳納，每期1000元，但繳了13期後，拒不繳納剩下的1萬2000元罰單，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行。

男子來電向執行人員陳稱無法一次完納欲辦理分期，執行人員檢視男子財產資料，確實無任何所得，但名下有2部車，其中一部為酒駕當時的小貨車。書記官向他表示請其交出該部車齡12年的小貨車，讓分署先查封後方可辦理分期。

他日前依書記官指示把貨車開到屏東分署，預計於車輛查封後辦理分期手續。書記官正製作查封筆錄，執行員也準備張貼封條時，他從隨身霹靂腰包拿出分期第一期款項3000元要繳納。

執行員看到腰包鼓鼓的還有一疊鈔票在裡面，告知如果辦分期每個月必須到分署來繳款會比較麻煩，詢問如果方便是否要一次繳清。男子聽聞後，遂當場從腰包掏錢付清全部的1萬2000元酒駕罰單，執行人員也停止查封程序的進行。

屏東分署表示，若義務人確實有經濟上的困難無法一次繳清，可檢附相關資料辦理分期，但為保障國家債權，若義務人有車輛、不動產，執行人員會在分期前先辦理查封，以避免義務人將來脫產，並保障國家債權，待繳清後再塗銷查封，如分期未正常繳納，則會就所查封的財產進行拍賣。

屏東分署也呼籲汽機車駕駛人能尊重用路人的生命權避免酒駕。為響應酒駕零容忍，酒駕案件不分金額大小，屏東分署都將繼續強力執行追到底，以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。