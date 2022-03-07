　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投阿北酒駕+戴工地帽遭攔查　拒酒測狂飆5字經遭上銬

記者高堂堯／南投報導

蔡姓7旬老翁日前外出與友人飲酒後，卻還騎機車返家、甚至戴著工地帽，遭警方發現攔查詢問時極度不配合，甚至惱羞成怒、狂飆「X你娘吉X」等五字經髒話，最後被警方上銬逮捕，不但因酒駕拒測將遭依法重罰18萬、吊照，還多揹上妨害公務罪嫌。

▲男子酒駕拒測遭重罰，忍不住飆罵五字經，又揹上妨害公務罪嫌。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子酒駕拒測遭重罰，忍不住飆罵五字經，又揹上妨害公務罪嫌（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，史港派出所警員曾裕霖、林昌輝於2日執行巡邏勤務時，於忠孝三路、中華路口發現一名男姓機車騎士戴著不符安全帽規格的工程帽，欲上前攔查取締，該男發現後卻未立即停車、企圖逃跑，最後仍被攔停，2名員警也明顯聞到濃濃酒味，向男子詢問：「有喝齁？」並要求出示身分證。

未料該名看起來上了年紀的男子，不但始終不願配合查證身分，僅承認因外出訪友、有小喝一點酒，還辯稱「這樣騎機車不會怎麼樣」、「平常就都會這樣也沒事」，要求警方不要刁難、讓他離開就好。

▲男子酒駕拒測遭重罰，忍不住飆罵三字經，又揹上妨害公務罪嫌。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方持續要求該男出示身分證，並解釋只要喝酒騎車就是酒駕、告知其可選擇酒測或拒測，並且提醒現在酒駕罰則加重後，拒測要被罰18萬、吊銷駕照3年內不得考領等規定；該男卻開始裝傻、說聽不懂，後來提高聲量問：「你（查身分證）要幹嘛啦？」警方回答「你喝酒騎機車，問我要幹嘛？」、「做錯事還嗆人對嗎？」男子疑惱羞成怒，竟開始飆罵「你陷害別人啊！」、「X你娘吉X！」

曾、林2名警員考量男子年事已高、不願追究，僅告誡其勿再口出惡言，但他拒不配合、仍持續飆罵員警，最終只能上銬逮捕，並依妨害公務現行犯帶返所偵辦，同時查出他是72歲的蔡姓男子。

警方提醒，酒駕加重罰則相關條文已於今年小年夜公告實施：除提高酒駕肇事、未肇事、同車乘客連坐罰則，酒駕拒測也修改為「第一次拒測18萬元罰緩、第二次拒測36萬元罰緩」等，按次加重罰則，呼籲民眾一起努力防制酒駕。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
普丁爆將發動核武戰！女兒已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難
快訊／史上最硬教召　第3天操課內容曝
環東超貴車禍畫面曝！3車總價可買北市房　原因竟是2人「腳癢」
快訊／台電董事長確定為大停電丟官　王美花被慰留理由曝光
養羊男縱火奪6命　闖禍後還被當受災戶安置
普丁又失高級軍官　斯巴達指揮官戰死烏東
烏克蘭大反攻！特警持RPG「打爆俄坦克」　炸出巨大火球畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

閨密合資買車輪流開卻翻臉！各自推男友談判　他被5煞刀棍追殺

桃園社區「天降菜刀」險砸女網友　住戶陽台晾刀具不小心掉落

阿姨清晨上廁所太大聲！外甥被吵醒怒砍10多刀　她噴血驚逃險沒命

重機騎士北宜跑山前輪鎖死　「人車倒栽蔥翻滾」驚險畫面曝

環東超貴車禍畫面曝！3車總價可買北市房　原因竟是2人「腳癢」

快訊／高雄吹狂風！路樹連根拔起砸車　工地圍籬也被吹翻

養羊男被催繳房租縱火奪6命　闖禍後幫救火還被當受災戶安置

南投阿北酒駕+戴工地帽遭攔查　拒酒測狂飆5字經遭上銬

台中男租客縱火狠奪6人命　心愛寵物羊也被他燒成焦屍

花蓮台11線當賽道！騎士高速衝死亡彎道　摔入溝渠直喊痛

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

小羔羊想喝奶竟上演軟骨功　折前腳用後腳推擠出柵欄外

閨密合資買車輪流開卻翻臉！各自推男友談判　他被5煞刀棍追殺

桃園社區「天降菜刀」險砸女網友　住戶陽台晾刀具不小心掉落

阿姨清晨上廁所太大聲！外甥被吵醒怒砍10多刀　她噴血驚逃險沒命

重機騎士北宜跑山前輪鎖死　「人車倒栽蔥翻滾」驚險畫面曝

環東超貴車禍畫面曝！3車總價可買北市房　原因竟是2人「腳癢」

快訊／高雄吹狂風！路樹連根拔起砸車　工地圍籬也被吹翻

養羊男被催繳房租縱火奪6命　闖禍後幫救火還被當受災戶安置

南投阿北酒駕+戴工地帽遭攔查　拒酒測狂飆5字經遭上銬

台中男租客縱火狠奪6人命　心愛寵物羊也被他燒成焦屍

花蓮台11線當賽道！騎士高速衝死亡彎道　摔入溝渠直喊痛

閨密合資買車輪流開卻翻臉！各自推男友談判　他被5煞刀棍追殺

張競／共機南海失事「以演習掩蓋搜救？」　真是別鬧了⋯⋯

自家設太陽能板不怕停電？　專家：還要加裝一設施

原料汙染帶動記憶體止跌反彈　十銓將通知客戶調漲報價

台東台9線轎車撞變電箱　車頭全毀3人送醫

巴黎時裝周／BALENCIAGA壓軸服裝聲援烏克蘭！　藍黃色藏洋蔥

南投林管處發票換苗木3／11登場　1.2萬株6種台灣原生種任選

桃園社區「天降菜刀」險砸女網友　住戶陽台晾刀具不小心掉落

普丁恐將發動核武戰！女兒傳已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難

時尚部落客完美胸型全都露　星星遮點自封「Gucci女王」

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

社會熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

大火跳樓逃生！他重摔車頂獲救　21歲女苦主出面

台中惡火已6死！市長盧秀燕到場

快訊／台中惡火6死！縱火男租客「上銬畫面」曝

台中惡火「7死改6死」　寵物羊恐成焦屍

台中惡火再添1死！41間套房6死6傷

快訊／天雨路滑　國1「4車追撞」紅爆回堵中

剛走出診所！洗腎女突昏倒　丈夫閃不過當場輾死她

國3追撞他返車拿手機　下秒慘遭2車撞飛亡

邱瓈寬繼承遺產案外案　曾志偉跨海提告結果曝

國道飆速222公里被罰2.4萬　免罰理由曝

更多熱門

相關新聞

蔡男酒駕罰款9萬元胞姐辦分期繳納

蔡男酒駕罰款9萬元胞姐辦分期繳納

31歲台南市白河區蔡姓男子，2017年間騎乘機車酒駕，被員警攔查於5年內2次以上酒精濃度超標，遭台南市交通局裁處新台幣9萬元罰鍰逾期未繳納，經移送行政執行署台南分署強制執行，由蔡男姐姐出面辦理分期繳納。

喝整晚還開車！BMW男闖紅燈撞機車再撞公車

喝整晚還開車！BMW男闖紅燈撞機車再撞公車

花蓮南區第一關　玉里警閉鎖路檢大執法

花蓮南區第一關　玉里警閉鎖路檢大執法

酒駕還飆速鑽車縫　轎車慘遭聯結車夾殺

酒駕還飆速鑽車縫　轎車慘遭聯結車夾殺

13萬罰單健保費全拒繳　賣屋錢剛入帳秒被攔截

13萬罰單健保費全拒繳　賣屋錢剛入帳秒被攔截

關鍵字：

酒駕拒測髒話妨害公務

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面