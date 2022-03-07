南投阿北酒駕+戴工地帽遭攔查　拒酒測狂飆5字經遭上銬

記者高堂堯／南投報導

蔡姓7旬老翁日前外出與友人飲酒後，卻還騎機車返家、甚至戴著工地帽，遭警方發現攔查詢問時極度不配合，甚至惱羞成怒、狂飆「X你娘吉X」等五字經髒話，最後被警方上銬逮捕，不但因酒駕拒測將遭依法重罰18萬、吊照，還多揹上妨害公務罪嫌。

▲男子酒駕拒測遭重罰，忍不住飆罵五字經，又揹上妨害公務罪嫌（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，史港派出所警員曾裕霖、林昌輝於2日執行巡邏勤務時，於忠孝三路、中華路口發現一名男姓機車騎士戴著不符安全帽規格的工程帽，欲上前攔查取締，該男發現後卻未立即停車、企圖逃跑，最後仍被攔停，2名員警也明顯聞到濃濃酒味，向男子詢問：「有喝齁？」並要求出示身分證。

未料該名看起來上了年紀的男子，不但始終不願配合查證身分，僅承認因外出訪友、有小喝一點酒，還辯稱「這樣騎機車不會怎麼樣」、「平常就都會這樣也沒事」，要求警方不要刁難、讓他離開就好。

警方持續要求該男出示身分證，並解釋只要喝酒騎車就是酒駕、告知其可選擇酒測或拒測，並且提醒現在酒駕罰則加重後，拒測要被罰18萬、吊銷駕照3年內不得考領等規定；該男卻開始裝傻、說聽不懂，後來提高聲量問：「你（查身分證）要幹嘛啦？」警方回答「你喝酒騎機車，問我要幹嘛？」、「做錯事還嗆人對嗎？」男子疑惱羞成怒，竟開始飆罵「你陷害別人啊！」、「X你娘吉X！」

曾、林2名警員考量男子年事已高、不願追究，僅告誡其勿再口出惡言，但他拒不配合、仍持續飆罵員警，最終只能上銬逮捕，並依妨害公務現行犯帶返所偵辦，同時查出他是72歲的蔡姓男子。

警方提醒，酒駕加重罰則相關條文已於今年小年夜公告實施：除提高酒駕肇事、未肇事、同車乘客連坐罰則，酒駕拒測也修改為「第一次拒測18萬元罰緩、第二次拒測36萬元罰緩」等，按次加重罰則，呼籲民眾一起努力防制酒駕。