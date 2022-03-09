　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酒駕懲處加重「新規3／31上路」　10年內累犯罰9萬、公布姓名照片

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,汽車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲為遏止酒駕行為，交通部再度修法，嚴懲酒駕車主。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

為遏止酒駕，交通部規劃加重罰款，延長累犯年限1倍至10年，只要10年內酒駕第二次罰鍰直接9萬起跳、提高酒駕同車乘客之處罰至6000到1.5萬元等。交通部表示，新法將於3月31日正式施行。

立法院交通委員會於今年1月12日審查通過修正道路交通條例。修法重點包括酒駕初犯肇事致人重傷或死亡者即得沒入車輛、酒駕（含再犯）、拒絕酒測（含再犯）增加吊扣汽車牌照2年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

累犯年限從現有5年增長至10年，等於10年內酒駕兩次以上都算累犯，第二次酒駕罰鍰增加，機車騎士罰鍰9萬、汽車駕駛罰12萬，第三次按前次裁罰基準再加9萬，並得公布累犯者姓名、照片、違規事實。另外也一併提高酒駕同車乘客之處罰至6000到1.5萬元。

▲道路交通處罰條例第35條修正。（圖／交通部提供）

▲道路交通處罰條例第35條修正細節。（圖／交通部提供）

路政司表示，2019年立院已修法加重酒駕罰責，包括提高拒測罰鍰上限、累犯罰鍰無上限、新增同車乘客處罰、累犯沒入車輛等，雖然整體酒駕件數有下降，但仍有不幸事件發生，為徹底遏止酒駕，因此再度加嚴懲處。

交通部參事吳木富表示，今年開始將恢復「走動式管考」，會派員到各縣市督導道安執行情形，並將「縣市首長是否主持道安會議」列入評分標準，過去幾年都是以書面處理，今年開始改回到現場面對面監督，並請地方說明執法情形。

根據現行道路交通條例規定，針對酒駕初犯，機車駕駛人可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰；汽車駕駛人可處3萬元以上12萬元以下罰鍰。

若在五年內兩次酒駕者屬於累犯，機車駕駛人可處9萬元罰鍰、駕駛汽車者處新臺幣12萬元；第3次者，按前次裁罰基準再加9萬元，之後以此類推。並吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
具俊曄52歲還要媽媽挑魚刺！　陸網挖「大S剝蝦論」：真配
朱芯儀罹癌「頭髮全掉光」！　衛斯理揭療程進度
外國人來台後悔生超正女兒　她轉學7次！揭校花恐怖霸凌
影／狠辣三寶出腳猛踹！騎士高速中慘摔「頭部刮地」
小天后「節目露奶走光」影片瘋傳！　尷尬承認還在宿醉
長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診會讓「腦容量下降」　醫揭恐怖後果

太平山-1°C！清晨結霜絕美照曝　冬陽照射宛如「撒了雪白糖霜」

酒駕懲處加重「新規3／31上路」　10年內累犯罰9萬、公布姓名照片

店員遲到30分鐘「扣3天曠職2400元」　主管一句話網全怒了

長榮經營權大戰！張國煒改挺「弟弟派」　全因「她」是共同敵人

小一考題「有幾人在排隊」答案揭曉　醫：台灣教育出問題

擋不住歲月摧殘！鄭文燦PO「24年前名片」　萬人看呆：只認出黨徽

長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權

外國人來台後悔生超正女兒　她轉學7次！揭校花恐怖霸凌計畫

「大S是特例中的特例」　他揭回鍋戀要謹慎原因

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

雨天女騎士紅線臨停穿雨衣　遭正義魔人「拍照檢舉」惹議

確診會讓「腦容量下降」　醫揭恐怖後果

太平山-1°C！清晨結霜絕美照曝　冬陽照射宛如「撒了雪白糖霜」

酒駕懲處加重「新規3／31上路」　10年內累犯罰9萬、公布姓名照片

店員遲到30分鐘「扣3天曠職2400元」　主管一句話網全怒了

長榮經營權大戰！張國煒改挺「弟弟派」　全因「她」是共同敵人

小一考題「有幾人在排隊」答案揭曉　醫：台灣教育出問題

擋不住歲月摧殘！鄭文燦PO「24年前名片」　萬人看呆：只認出黨徽

長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權

外國人來台後悔生超正女兒　她轉學7次！揭校花恐怖霸凌計畫

「大S是特例中的特例」　他揭回鍋戀要謹慎原因

桃園再推好市乘雙券1萬份　開放登記抽籤至3／13止

李愛綺爆「欠租265萬」惡意失聯！房東怒告　她千字痛訴：怕被罵不敢接

離開汪小菲的女人都嫁給光頭！大S、張雨綺「閃電級婚訊」網驚：詛咒嗎

影片曝！俄軍坦克連續轟炸平民轎車　老夫婦慘死車內

振動按摩槍使用3原則　有效放鬆又安全

南韓單日確診暴增首破34萬例！重症數再破千人　累計病例破500萬

難怪肌膚好不了！5個常被忽略的「保養冷知識」　小心皺紋跟著來

2賊夜闖釣蝦店狂撈　滿滿一缸全抓光...還拿店裡塑膠袋打包

台股站回萬七！指數漲逾200點　台積電上漲4元

南韓總統大選登場！投票率可望「衝破8成」　2候選人超拉鋸

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

生活熱門新聞

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉讓網看傻　本人回應了

外國人來台後悔生超正混血女兒　她遭霸凌轉學7次

鄭文燦PO24年前名片　萬人看呆：只認出黨徽

長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權

「大S是特例中的特例」　他揭回鍋戀要謹慎原因

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

今晨7.5℃！　2波鋒面「打招呼」變天時間曝

靈車山路一路猛衝　2度盲彎超車

外送員弄錯地址　要他自己去拿

媽PO小一作業怨「大人都看不懂」　兩派人吵翻

換黑油店家超灌700cc　新車噴煙

更多熱門

相關新聞

執法結合宣導　里港分局結合第三方力量防制酒後駕車

執法結合宣導　里港分局結合第三方力量防制酒後駕車

有鑒於酒駕肇事案件屢屢引起社會輿論譁然，里港警分局除平日加強轄區巡邏、攔檢，展現政府「酒駕零容忍」的執法決心外，也藉由規劃專案性勤務，於假日針對KTV、餐廳等場所加強宣導指定駕駛等觀念，全力防制酒駕。

小孩返鄉想吃鹹油條　埔里男酒沒退就騎車慘了

小孩返鄉想吃鹹油條　埔里男酒沒退就騎車慘了

屏警酒駕大執法　肇事降低近3成

屏警酒駕大執法　肇事降低近3成

南投阿北酒駕+戴工地帽　拒酒測狂飆5字經

南投阿北酒駕+戴工地帽　拒酒測狂飆5字經

蔡男酒駕罰款9萬元胞姐辦分期繳納

蔡男酒駕罰款9萬元胞姐辦分期繳納

關鍵字：

酒駕

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

朱芯儀證實「罹患乳癌」！4個月前照鏡發現胸部異樣

小天后「節目露奶走光」瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

大S光速再婚「前婆婆張蘭發聲了」！尷尬場面曝光

具俊曄住「漢江第一排豪宅」房價曝光

快訊／蘋果推出「綠色」iPhone 13　Apple TV+升級獨家服務

鎳暴漲100%！　網喊「快收家裡2物」：賺爛了

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面