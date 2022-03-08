小孩返鄉想吃鹹油條　埔里男騎車出門「一身酒氣」慘了

▲男子酒駕遭逮，稱愛子想吃埔里特色小吃鹹油條才專程出門購買。（示意圖／阿新愛玩樂提供）

記者高堂堯／南投報導

陳姓中年男子日前與友人在家暢飲高粱酒，隔天早上騎機車出門，未料被警方攔下發現身上仍散發酒味，酒測值也超標，陳男稱因為孩子指定要吃埔里特色小吃「鹹油條」，也不清楚自己尚未退酒才出門購買，愛子心切卻讓自己揹上公共危險罪嫌、移送法辦，後悔莫及。

埔里警分局指出，愛蘭派出所警員卓淨如、鄭宇哲於5日早上7時15分許，於南安路、應一街口發現一名男性機車駕駛安全帽的帽扣未扣，經攔查發現是53歲的陳姓男子，且他面帶酒容、身上也散發酒味，當場實施酒測，數值果然是超過法定標準的0.38毫克。

▲▼男子騎機車安全帽帽扣未扣，被警方攔查發現酒駕。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳男坦承前一天晚上7至8時許，於自家與朋友飲用高梁酒，大約喝了600毫升；隔天早上睡醒後，想到在北部念書的孩子難得趁周休假日回家，早餐還指定要吃鹹油條，也不知道自己體內酒精還沒代謝完畢，就騎車出門幫忙購買，他對酒駕行為深感懊悔，全案訊後依公共危險罪嫌移送南投地檢署偵辦。

有「台式潛艇堡」之稱的鹹油條是南投埔里在地的傳統小吃，將油條從中間剖開，放進荷包蛋和些許調味料，做法簡單但口味不凡，不但是埔里人的家鄉味，更是許多饕客到南投旅遊時的指定美食，甚至在台北也買得到；不過埔里分局提醒，酒後須充分休息、飲水才能將酒精代謝完全，避免隔夜醉，前一天若有喝得多，仍建議隔天不要開車、騎車。