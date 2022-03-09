沈玉琳跟博恩「誰比較好笑？」　風向一面倒！釣出鐵粉神解

▲網友發問，沈玉琳和博恩誰比較好笑。（圖／翻攝自臉書／沈玉琳、Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

記者周亭瑋／綜合報導

「荒謬大師」沈玉琳信手拈來的幹話語錄，經常讓人笑噴飯，而博恩揶揄、搞笑的段子，也廣受觀眾歡迎，就有鄉民拿兩者比較，直問「誰比較幽默好笑？」話題引爆熱論，然而風向一面倒，也釣出共同鐵粉發表內心感受。

「沈玉琳跟博恩誰比較幽默好笑？」網友在PTT發文提出討論，他直言，每次看《威廉沈歡樂送》，都被沈玉琳的反應跟笑話，逗笑到不行，旁邊的妹子也是笑得美叮美噹；但看到博恩講笑話或是鋪哏時，則會覺得一陣尷尬。

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一名沈玉琳10年鐵粉，同時也是博恩3年粉絲的網友，發文吐露內心感受，「喜劇的本質其實是悲劇，是演員將自身的悲慘經歷或感受內化以後，用抽離式的角度去闡述。」

▲笑話鬼才沈玉琳。（圖／TVBS提供）

他簡單舉例，像是「嘉義彭于晏」和「威廉沈」這兩個名詞一出來，就很容易讓大家嘴角失守，「因為玉琳哥就真的長得不帥，也完全跟洋派扯不上邊，所以當他一本正經用這兩個詞來形容自己時，會令人覺得幽默。本質上，他是拿自己的短處去娛樂觀眾，觀眾看到玉琳哥這麼有自信，很自然地能被逗笑，也能讓外貌不出眾的觀眾，產生出『勇敢面對自己缺陷』的勇氣。」

至於博恩，鐵粉表示，「他除了不高，就是一個人生勝利組，家裡有錢、學歷高、外型佳、身材好、ABC、少年董、年少成名，人生當中即使有挫折，也一定比九成以上的觀眾還要輕微。博恩也有一個類似沈玉琳的哏，那就是『下面一大包』，就連這種調侃自己的笑話，都隱隱透露出其優越感。」

▲博恩自述，打完AZ疫苗暈倒，撞上柏油路後爆血。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

若博恩自稱「威廉曾」、「台北彭于晏」，他認為，並不會有任何娛樂效果；相反地，應該會有不少男性觀眾想扁他，「他的笑話是用語言組合製造反差效果，甚至是嘲弄他人、事物所得來的，我不在這評價他的幽默到底高不高級，但至少他的笑話是很吃電波的，再加上他毫不遮掩的價值觀和政治立場，無形之中又將很大一部分觀眾拒之門外。」

最後，鐵粉點出結論，直言博恩跟沈玉琳不是一個等級的喜劇演員，人生格局也不是同一個層次，「沈的崛起靠得是努力與汗水，博恩真的就是搭著挺綠風潮飛起來的。」

▲話題引起熱烈迴響。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民看法也是一面倒，紛紛回應「當然是玉樹臨風玉琳哥阿」、「沈臨場發揮還可講故事...無敵，博恩沒腳本能講出什麼」、「沈玉琳當了多少年製作人，經驗值能比嗎」、「台灣比沈好笑的也數不出幾個」、「絕對是沈，博恩很尷尬」、「沈感染力太強，比言語還猛」、「好不好笑是一回事，但這兩個等級就不同了，沈玉琳屌打」、「沈還沒開口我就想笑了」。

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