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酷龍憑音樂在台爆紅！6年級生曝當年「路上2景象」：連我爸都會唱

▲▼ 。（圖／翻攝自大S、具俊曄IG）

▲大S今宣布和具俊曄再婚，震驚演藝圈。（圖／翻攝自大S、具俊曄IG）

記者施怡妏／綜合報導

大S徐熙媛於8日宣布，閃婚24年前舊愛、南韓團體酷龍成員具俊曄，且全靠20年來都沒有變的電話號碼，重新牽起這段跨國戀情，不過，不少年輕人對韓團「酷龍」並不認識，之前曾有網友問「酷龍當年到底多酷？」貼文一出，勾起許多五、六年級生的回憶，「當年真的超紅，旋律洗腦到現在還會唱」。

一名網友在PTT「KoreaStar」板發文，想起當時還是國中的他，週六看到張菲主持的節目，邀請到重量級來賓「酷龍」，當時團體的夯歌「繞繞繞（Bing Bing Bing）」風靡全台，好奇有沒有人認識這個團體，「這裡有人也瘋過他們的嗎？」

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貼文一出，吸引不少五、六年級的網友留言，「連我爸沒在關注藝人的，之前聽到他的歌都知道是酷龍」、「團員身材好到不行」、「酷到光陽都出了一台酷龍摩托車」、「以前以為是在韓國不紅才來台灣發展，後來知道當時他們在韓國超紅嚇到」、「放到現在還是很潮」、「真的憑音樂紅來台灣的，不是業配或安利」、「他們來台第一張專輯真的是現象級的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們回憶，酷龍當年真的超酷。（圖／翻攝自PTT）

不少網友笑喊，當年大街小巷都在聽酷龍的歌，「校慶我們班也挑他們的歌」、「想起國中畢業旅行，我們班就是表演Bing，那時候班上男生還有人戴墨鏡跳，自我感覺感酷」、「國中校慶還表演他們舞」、「西門町如果有活動，舞團表演也幾乎都會跳到酷龍的舞」、「當年只要走進夜市裡，店家放的音樂不是酷龍就是水叮噹」。

本站稍早也報導《大S酷龍老公當年有多紅？「這首歌」全台灣都會唱　她翻唱爆紅變天后》，酷龍1996年出道，以Hip Hop、R&B、饒舌等前衛曲風一夕爆紅，加上一個長髮、一個光頭的超酷造型，受到大票粉絲喜愛，1999年首次來台開唱，瞬間紅遍全台，成了許多台灣綜藝節目的新寵兒，台灣歌手更爭先想跟他們合作，地位不輸如今當紅韓團，可說是台灣韓流始祖。

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