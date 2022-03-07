揭教召恐怖真相！前職軍起底「超兇D球女神」　邪惡視角被讚爆

▲工業凱C五官精緻，身材也很火辣。（圖／翻攝自IG／Revy Lin凱C，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

這陣子「史上最硬教召」話題不斷，就有前職軍現身說法，教召抽籤的背後真相，不過本尊的高顏值與魔鬼身材，讓許多人瞬間大歪樓。而退伍快10年的她也被起底，現職模特兒、直播主，臉書更擁有40多萬粉絲追蹤。

一名前職軍正妹「工業凱C」昨在臉書發文，透露教召抽籤的4大秘辛，包括究竟是如何抽籤的，哪些人容易被選到，女生是否會被教召，以及很多苦主常問的「為什麼去年被選到的人，今年還是很容易被選到？」

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文章引起熱烈回響，除了解答不少人長久以來的困惑，大票老司機也歪樓，紛紛笑喊「重點是妳太辣，怕引起部隊騷動，所以一定不會被召」、「最美士官長好」、「原來是學姊」、「好美」、「你教召我會去懇親的」、「超美超有氣質的」。

「工業凱C」本名林思嘉，曾在陸軍服役5年，中士退伍，當初之所以會入伍，是家人覺得職軍很穩定，但她認為發展性有限，所以當了5年兵毅然決然轉職；如今，她已是一名專業模特兒，經常出沒展場及各大廠商品牌，同時也是直播主。

翻開臉書、IG，五官艷麗的「工業凱C」經常分享火辣美照，她不僅擁有32D、25、36的好身材，身高174公分的她光長腿就有107公分；另外，她也很喜歡游泳，專長則是ACG和電玩。