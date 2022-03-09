充不了電！iPhone偵測到進水　果粉曝「1捷徑」超神奇：會排水

▲iPhone進水怎麼辦？（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「第一次出現這訊息，請問要等多久才可以充啊？。」有網友的iPhone日前跳出「無法充電」的通知，原因則是「在Lightning連接器中偵測到進水」，這讓他很納悶，因為連接孔沒有濕，而且以前下雨他也沒碰過這個情形，便趕緊在PTT的iOS板上求助，「偵測到水是什麼狀況？」意外曝光iPhone的「排水功能」。

這位網友文中表示，說他把手機接上行動電源後，就被叫去搬冰塊，過程中，冰塊有部分融化，雖然會滴水，但他有盡量不讓水滴到褲子，「只有手機的那邊口袋下微微的沾到水，但不至於滲透到口袋裡。」結果搬完後，他把手機拿出來一看，卻發現畫面跳出「無法充電」的通知。

▲原PO的手機跳出偵測到進水，所以無法充電。（圖／翻攝自PTT）

內容的部分則是「在Lightning連接器中偵測到進水。中斷連接來讓連接器完全乾透。立即充電可能會損害您的iPhone。」但明明連接孔沒有濕，外加是第一次遇到這種情形，讓原PO不禁直呼，「請問要等多久才可以充啊？」

貼文一出，馬上有人在底下留言，「用捷徑app，有進水用的，試試看。」更有人急提醒，千萬不要用吹風機，「捷徑可以排水，吹風機會更慘喔！」看到這個功能，原PO就疑惑道，「我剛有找到排水，可是這真會排水嗎？滿特別的一個APP。」

至於「排水」到底是什麼？有內行人就補充其原理，「就靠聲音震動把水往外震而已，但應該是喇叭那裡而已」、「捷徑排水就僅限於可以發出聲音的地方。」

不過，這個捷徑並非內建，想使用這個功能的話，首先要到「捷徑APP」切換至「我的捷徑」，接著按右上角「+」號新增捷徑；接著點選「加入動作」，並「添加文字」為動作命名（如「排水」）；再來搜尋「音量」，將音量調整至100%，音檔的部分添加「Base 64編碼」（點我下載），最後選擇「播放聲音」，就完成這個捷徑了。

除了試試「排水捷徑」，也有網友建議可以放防潮箱，或打開除濕機、把手機放旁邊。蘋果官方則是指出，若不慎弄濕iPhone，可使用柔軟、不起毛絮的布（如拭鏡布）擦乾iPhone，且等候至少5小時後再連接充電。