算命師狂列23組！他幫孫女取名「哪個不會被怨？」　網全笑暈

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友透露，全家人要幫寶貝孫女取名，正苦惱算命師給出的名單中，哪一個比較好，「未來不會被孩子怨嘆？」沒想到，網友看完全笑倒一片，吐槽直呼「這是60年前的名字耶，換一間吧」、「這名字好驚悚」。

網友在「爆廢公社二館」誠心發問，草屯哪裡有幫小嬰兒命名的，同時也曬出算命師給的名單，「哪個名字好咧？不會被孫女怨嘆嗎？要確定欸。」

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從照片中可見，紅紙上洋洋灑灑列了23組，包括麗珠、麗華、淑娟、淑美、秀英、美麗、秋月、玉雪、玉蘭、美妙、燕珍、玉卻、招弟、月霞、雅麗、秋鳳、玉枝、秋英、美雲、素琴等，至於最後三個「偏官、元神、坤造」則非名字，而是命理專有名詞。

▲這些名字都很有年代感。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

他透露，自己偏好雅麗、兒子則喜歡燕珍，也不禁好奇大家的喜好。對此，網友們忍不住笑回，「換一間，不然孫女絕對會恨死你們」、「建議你跟命名老師說，他的軟體該更新啦，用50年夠本了」、「孫女：把我塞回去吧」、「小孩以後會被笑被霸凌吧」、「命名老師是從電話簿裡把紅粉知己抄出來嗎」、「裡面有我媽媽的名字」、「這些人名加起來五百多歲」。

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