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安全帽怪盜再侵入民宅行竊 　院檢警合力羈押安民心

▲55歲性喜竊取安全潮帽的徐姓男子，涉嫌侵入民宅竊案，經警方查獲建請檢察官向法院聲押獲准，大快民心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲55歲性喜竊取安全潮帽的徐姓男子，涉嫌侵入民宅竊案，經警方查獲建請檢察官向法院聲押獲准，大快民心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

55歲徐姓男子於228連假期間，涉嫌竊取遊客放置於機車上之4頂潮型安全帽，被市警二分局查獲依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，竟不思悔改，3月8日凌晨再侵入民宅行竊，再被警方緝獲，並依加重竊盜罪嫌報請偵辦，並由檢察官聲請羈押，經法官裁定羈押獲准，讓民眾大快民心。

▲55歲性喜竊取安全潮帽的徐姓男子，涉嫌侵入民宅竊案，經警方查獲建請檢察官向法院聲押獲准，大快民心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

徐嫌涉嫌於3月8日凌晨竟再闖入中西區府前路之公寓，經由窗戶陽臺攀爬進他人套房內易圖行竊，經屋內女性被害人發現後立即報警，被害人怕得在屋內痛哭失聲。

▲55歲性喜竊取安全潮帽的徐姓男子，涉嫌侵入民宅竊案，經警方查獲建請檢察官向法院聲押獲准，大快民心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局民權派出所員警迅速到場搜捕，當場於樓梯處查獲徐嫌，並經同棟房客指認其同時段，亦以相同手法意圖爬入另一房間行竊未果，經員警當場逮捕帶回並擴大調查，發現其另涉3月7日至台南市東區某店家，並趁無人之際偷走櫃台上之iPhone手機1部，經警方逐一通知被害人前來指認領回，全案依加重竊盜罪嫌報請台南地檢署偵辦，建請檢察官聲請羈押後，案經法官裁定羈押獲准。

▲55歲性喜竊取安全潮帽的徐姓男子，涉嫌侵入民宅竊案，經警方查獲建請檢察官向法院聲押獲准，大快民心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，徐嫌於今年228連假迄今，多次於中西區內犯案，總計隨機行竊安全帽6件，路旁之香爐、花瓶2件，為警方列為重點治安人口對象。這次竟利用深夜意圖侵入住宅行竊，為警方迅速到場逮捕，並起獲得手之贓物心型瓷器2個。被害人直至警方到場，一時還不敢開門，開門後由所長郭若萱安撫其驚嚇之情緒，並配合警方調查。第二分局調查後認為徐姓犯嫌短期內反覆實施同一犯罪行為，為維護社會秩序並避免更多無辜民眾受害，特別報請檢察官聲請預防性羈押，案經檢院支持，徐嫌經法官裁定羈押獲准，有效安撫民心，維持社會安定秩序。

▲55歲性喜竊取安全潮帽的徐姓男子，涉嫌侵入民宅竊案，經警方查獲建請檢察官向法院聲押獲准，大快民心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲55歲性喜竊取安全潮帽的徐姓男子，涉嫌侵入民宅竊案，經警方查獲建請檢察官向法院聲押獲准，大快民心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局表示，徐嫌反覆實施竊盜行為，嚴重影響民眾安全，本次經由院檢警之一同努力，將其羈押獲准避免再犯，有效維護社會安定秩序，續經警方後續慰問被害人並告知上情，也讓被害人放心鬆了一口氣。警方也研判徐嫌可能尚涉嫌其他竊案，民眾如有任何線索均可與二分局偵查隊員警聯繫（聯絡電話：06-2139070）。

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