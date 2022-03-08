高雄婦偷110株蘭花！3／3大停電騎車出門...眼尖交警當場逮人

▲楊姓女子見別人種植蘭花漂亮，竟動起歪腦筋，4度下手行竊。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名65歲的楊姓女子日前在楠梓區一處民宅門口，見別人種植的蘭花盆栽漂亮，竟動起歪腦筋，4次竊走110株蘭花，失主受不了氣炸報警。但楊女都是騎自行車行竊，使得查緝不易，不料卻因0303大停電的緣故，意外被協助指揮交通的員警發現，當場將她逮捕，訊後依竊盜罪嫌函送。

警方調查，住在楠梓區壽豐路的46歲陳姓女子，擺放在門口種植的蘭花盆栽於去年11月22日、23日、26日，及今年2月24日，四度遭人行竊，經清查後發現，分別有80株天宮石斛、25株蛇木版石斛蘭及5株蝴蝶蘭盆栽遭竊，且竊賊還隨意亂倒盆栽內的土於門口前，讓陳女忍無可忍氣得報警處理。

楠梓分局加昌派出所獲報後發現，這四起蘭花竊盜案都是楊女一人所為，但因她平時都是騎乘自行車行竊，無車牌號碼可追查，使得查緝上困難，但仍研判竊嫌多於週遭活動居多。恰巧，0303大停電事故，造成楠梓區多處路口停電，員警到路口指揮交通時，意外發現楊女騎自行車經過，隨即將人攔下盤查，她才坦承犯案。

楊女向警方供稱，表示自己被陳女種植的蘭花所吸引，才會動起歪腦筋行竊，但遭竊的蘭花，因她不熟悉習性、照料不當，大部分均已枯萎死亡。事後，她也主動將剩下的6植株歸還，但警方訊後，仍將她依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

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