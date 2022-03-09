最便宜5G iPhone SE、綠色iPhone 13登場　蘋果2022新品4亮點一次看！

▲第三代iPhone SE 一共有3種顏色。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

最便宜的5G iPhone終於來了！蘋果今日凌晨舉辦2022年春季發表會，其中也發布了四項受人矚目的新品，其中包含綠色的iPhone 13系列新機、售價1萬3900元起跳的iPhone SE 3、第五代iPad Air 、高規的Mac Studio與全新顯示器Studio Display，《ETtoday新聞雲》也盤點這些新品的詳細資訊，讓消費者可以了解新品規格。

▲全新iPhone SE 3。（圖／取自蘋果）

iPhone SE 3

推出全新的第三代iPhone SE，是蘋果最平價的5G手機，定價為429美元，售價較前代提高30美元，台灣售價1萬3900元，本週五開放預購，3月18日同步全球首波開賣。

身為iPhone SE系列的第三代產品，外觀其實與2020款iPhone SE‌相似。前一代的iPhone SE 2是以iPhone 8為基礎，此次的iPhone SE 3也與其相同，具有比較明顯的頂部和底部邊框、Touch ID按鍵和4.7吋LCD顯示螢幕。

此次推出的iPhone SE有午夜色、星光和紅色可供選擇。

▲第五代iPad Air 。（圖／翻攝蘋果發表會）

iPad Air 5

全新的第五代iPad Air ，除了搭載M1晶片外，也支援5G，蘋果宣布新的iPad Air將在3月18日正式發售，售價599美元起，並提供5種配色。

至於台灣官網定價，最便宜的64GB價格要價1萬7,900元，256 GB則是2萬2900元起，但台灣未在首波名單，果粉還要再等等。

新iPad Air搭載iPad Pro上的M1晶片，相較A14仿生晶片，提升了60%效能，蘋果更表示，相比最暢銷的Windows筆電，效能可達兩倍快。

iPad Air也支援5G，將可以適用於各種場景的使用，包括和朋友一起看電影等需求，Type-C也獲得升級，傳輸速度提升了一倍，將可以更好的支援大量傳輸，同時iPad Air也支援二代Apple Pencil。

▲IPhone13新配色。（圖／翻攝蘋果發表會）

iPhone 13綠色版

蘋果表示，將推出全新的松嶺青色 iPhone 13 Pro 、 iPhone 13 Pro Max，以及綠色 iPhone 13 ，加入產品系列，搭載 A15 仿生晶片、先進的相機系統、優質的電池續航力、出色的耐用性和 5G 服務。全新配色的 iPhone 13 Pro 以及 iPhone 13 將於 3 月 11 日 開始預訂，3 月 18 日開始供貨。

iPhone 13 系列為去年的旗艦機種，具備光滑平整的邊緣設計、更加耐用的超瓷晶盾面板、突破性的 A15 仿生晶片、先進的 5G 體驗、躍進電池續航力，以及尖端技術的相機系統，可捕捉出色的照片和影片。

iPhone 13 以及 iPhone 13 mini 也配備使畫面更明亮的超 Retina XDR 顯示器；而 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 則均配備使用 ProMotion 自動適應更新頻率技術的超 Retina XDR 顯示器，呈現鮮活的色彩表現，並支援 10Hz 至 120Hz 的自動適應更新頻率。

▲Mac Studio。（圖／取自蘋果官網）

Mac Studio

蘋果也宣布推出M1晶片系列的最後一名成員M1 Ultra，蘋果表示，這是M1系列中最強大的成員，且也是蘋果建構過最強的晶片。

搭配新的晶片，蘋果也推出新的Mac選擇，最新的Mac Studio專為專業工作室打造，無論是3D設計還是攝影剪輯都擁有強大效能。

外觀採用鋁金屬設計製程，僅有7.7吋x7.7吋的大小，非常小巧，不佔空間，但卻具備高性能，而在散熱系統上，具有雙風扇，空氣會直接穿過圓形電源，並從2000多個精密加工小孔排出，運作無聲。

此次推出了兩個版本，搭載M1 Max或是M1 Ultra，性能都比先前的Mac Pro有顯著提升，在速度提升2.5倍、圖像處理增加3.4倍、CPU運作3.8倍、而每秒高達7.4G讀取速度。

目前上述兩款機型售價分別為1999與3999美元。台灣售價為5萬9900元起，11萬9900元起，不過，目前並未列入首波開賣名單，果粉要再等等。

▲全新顯示器Studio Display。（圖／蘋果直播）

全新顯示器Studio Display

此外也推出對應的全新顯示器Studio Display，採用窄邊框設計，鋁金屬外殼，最高角度可提高到30度，並可依照需求橫向、縱向調整螢幕。

在畫面顯示上，可呈現10億色彩，具備奈米紋理玻璃，畫質更加精美。並搭載A13晶片，具備1200萬像素，與iPad同款，而在錄音上也支援空間音訊，通話更逼真。售價為1590美元起。台灣官網的標準玻璃版訂價為4萬5,900元起，Nano-texture 玻璃版5萬4,900元起，不過，台灣目前尚未公佈開賣時間，果粉還要再等等。