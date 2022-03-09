iPhone SE 3值得買嗎？一表看懂與前代差異

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果於今日台灣時間凌晨2時舉辦春季發表會，最受歡迎的產品就是最便宜5G手機iPhone SE，距離上次SE系列發布已經過了2年，ETtoday東森新媒體也特別盤點iPhone SE 2與iPhone SE 3的差別，給想購買的消費者一個參考。

▲iPhone SE3。（圖／取自蘋果）

其中有幾個關鍵的不同，首先處理器的更新，先前iPhone SE2採用Apple A13處理器，與當年旗艦機相同，而此次iPhone SE 3則採用與iPhone 13相同的A15仿生晶片。此外iPhone SE 3也支援5G連接，而前代僅支援4G。

除此之外，果粉很在意的儲存空間也有所突破，支援到256G，共推出三種容量選擇，而先前iPhone SE 2僅有64G與128G，此次容量加大更加方便。

▲iPhone SE前代比較。（圖／記者陳俐穎製）

不過在顏色選擇上，此次仍僅有午夜、紅、星光三種選擇，前代電池容量為1821 mAh，不過蘋果此次並未公開實際電池容量，但表示得益於晶片升級，電池續航力可以增加2小時以上，且支援20W以上快速充電。

不過在相機上，前代鏡頭為前鏡頭700萬畫素、後鏡頭1200萬畫素，此次iPhone SE 3並沒有針對數字進行增強，不過後鏡頭支援HDR 4讓人項更加清晰。

蘋果以公布將於11日開始預購，而3月18日正式供貨，台灣時間與全球同步，官方售價為13900元，比上代小幅提升。