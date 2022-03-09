快訊／蘋果新品售價一次看！iPhone SE 3本週五開放預訂　18日開賣

記者高兆麟／綜合報導

蘋果在今日凌晨的發表會中，推出全新的第三代iPhone SE，也是蘋果最便宜的5G手機，定價為429美元，售價較前代提高30美元，台灣售價則訂在1萬3900元起，本週五開放預購，18日正式上市開賣，也在全球首波名單中。

▲iPhone SE3。（圖／取自蘋果）

第三代iPhone SE使用與iPhone 13系列相同的A15仿生晶片，大幅提高性能。存儲容量最少64GB，還有128和256GB的版本，並加入5G網路支援，這將使‌iPhone SE‌網路速度方面與旗艦iPhone相當。

▲蘋果新品價格，點圖可放大。（圖／記者高兆麟製表）



定價部分，iPhone SE 3為64GB 賣1萬3,900元、128GB 賣1萬5,500元、256GB 賣1萬9,000元，週五開放預購，18日正式開賣。

▲iPhone SE 3顏色。（圖／取自蘋果）



此次推出的iPhone SE有午夜色、星光和紅色可供選擇。

▲iPad Air 5。（圖／翻攝蘋果發表會）



至於第五代iPad Air ，台灣定價中，最便宜的64GB價格要價1萬7,900元，256 GB則是2萬2900元起，本週五開放預購，預計3月18日上市，但台灣未在首波名單，果粉還要再等等。

iPad Air 5 有五種外觀可供選擇，包括太空灰色、星光色、粉紅色、紫色及藍色。



全新iPad Air搭載iPad Pro上的M1晶片，相較A14仿生晶片，提升了60%效能，蘋果更表示，相比最暢銷的Windows筆電，效能可達兩倍快。