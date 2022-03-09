蘋果發表會4新品一次看　新iPhone週五預購13900元

記者葉國吏／綜合報導

蘋果（Apple）3月9日凌晨2點舉行春季發表會，這次推出iPad Air 5、iPhone SE 3 5G等新品，還有令人意外的綠色iPhone 13新色，以及效能超強的Mac Studio桌機都在這次表會中亮相。《東森新媒體ETtoday》為您整理這次推出的新品一次了解。

▲iPhone 13新配色。（圖／翻攝蘋果發表會）

綠色iPhone 13、松嶺青iPhone 13 Pro

iPhone 13系列推出新色，13 Pro新色名為「松嶺青色」（ alpine green ）、iPhone 13為綠色（green），售價相同，本週五開始預購，台灣被列在首波名單中。

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▲iPhone SE 3。（圖／取自蘋果）

第三代iPhone SE

使用與iPhone 13系列相同的A15仿生晶片，大幅提高性能。存儲容量最少64GB，還有128和256GB的版本，並加入5G網路支援，這將使‌iPhone SE‌網路速度方面與旗艦iPhone相當。台灣售價1萬3900元，本週五開放預購，3月18日同步全球首波開賣。

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▲iPad Air 5售價599美元起，至於台灣官網定價，最便宜的64GB價格要價1萬7,900元。（圖／翻攝蘋果發表會）

第五代iPad Air

第五代iPad Air，除了搭載M1晶片外，也支援5G，蘋果也宣布新的iPad Air將在3月18日正式發售，售價599美元起，並提供5種配色。至於台灣官網定價，最便宜的64GB要價1萬7,900元，256 GB則是2萬2900元起，但台灣未在首波名單，果粉還要再等等。

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▲Mac Studio。（圖／蘋果直播）

Mac Studio

Mac Studio 以單一鋁金屬壓制而成的外殼面積僅 7.7 吋，高度僅 3.7 吋，佔用空間非常小，可完美配置在大多數顯示器下方。Mac Studio 也配有創新的散熱設計，實現極佳的性能表現。此次推出了兩個版本，搭載M1 Max或是M1 Ultra，性能都比先前的Mac Pro有顯著提升，在速度提升2.5倍、圖像處理增加3.4倍、CPU運作3.8倍、而每秒高達7.4G讀取速度。目前兩款機型售價分別為1999與3999美元。

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