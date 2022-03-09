桃園再推好市乘雙券1萬份　開放登記抽籤至3／13止

▲市長鄭文燦表示，桃園好市乘雙券1萬份登記抽籤至13日。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日視察桃園區農會信用部，配合辦理桃園好市乘雙券收兌服務，肯定桃園區農會辦理桃園好市乘雙券兌付成效優良並表示，市府為鼓勵民眾來桃園消費，第二波加碼活動搭配中央振興五倍券再推出「十倍幸福．萬人有福」，提供桃園好市乘雙券1萬份，開放民眾登記抽籤至3月13日。

已登錄者免再登記可直接抽，3月14日抽籤後，中獎者能以200元紙本五倍券兌換好市乘雙券2,000元，使用期限至4月30日，而收券店家可至桃園市14家農漁會76個服務據點遍布桃園市各區，提供本市各地店家就近辦理兌付，好市乘雙券兌付期限至6月30日。

鄭市長表示，桃園好市乘雙券具有7-11取券超便利、獎項面額超豐富、店家兌付超簡單三大特點，因此民眾參與踴躍、店家振興有感。桃園市政府亦輔導本市各農會推廣本市優質農特產品並響應振興消費，歡迎民眾持桃園好市乘雙券至本市各農會超市或農村小舖購買桃園在地農產品，達成加值乘雙、好用乘雙、便利乘雙，提振本市產業與經濟。

桃園市政府輔導本市農漁會辦理桃園好市乘雙券收兌服務，規劃配套措施及簡化相關作業流程，農漁會提供方便收券店家兌付之專責服務窗口，業者只要攜帶桃園好市乘雙券正本，至本市農漁會填寫兌領單，兌領人可選擇以存款或匯款方式兌付，另市府貼心店家，協調農漁會讓店家兌領金額在2萬元以下者得兌領現金，提升收兌效率。