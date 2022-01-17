新手媽取名有選擇障礙！做成籤讓寶寶「決定」...過程爆笑又溫馨

▲媽媽讓剛出生的寶寶抽籤決定名字。（圖／翻攝自微博／後浪視頻）

實習記者林郁婷／綜合報導

幫小孩取名是許多新手爸媽美麗的煩腦之一，如果取得不好可能會被孩子怨一輩子。福建漳州一位新手媽媽幫小孩取了幾個名字，但因有選擇困難，無法決定要給寶寶叫什麼名字，於是突發奇想，讓孩子自己抽籤選擇，最後成功取名「詹柏洋」。有趣過程也讓網友大喊：「好可愛的方法！」

根據《香港01》報導，這名媽媽想為剛出生的兒子取名，但不管怎麼看都覺得，每個名字都好聽，根本選不出來，最後決定做成籤，讓寶寶自己選，並將整個過程錄下來，過程十分爆笑。

從影片可以看到，媽媽把一個個名字寫在紙條後，摺好並放在手上移近寶寶，寶寶的小肉手在媽媽手中揮舞，從6個籤裡抓住一個。紙條打開一看，上面寫著「詹柏洋」，於是寶寶就名字就這樣決定了。

▲最後寶寶取名為詹柏洋。（圖／翻攝自微博／後浪視頻）

網友看完影片都表示，「好可愛，我也要這樣幫自己換個名字」、「命運掌握自己手中」、「名字好聽」。也有人分享自身經驗，「我兒子的是用『十八豆仔』篩出來的」、「我們夫妻嚴重選擇障礙，試了搏筊，抽籤，給寶寶選，最後選上當初自己想出來的名字，結果算命算出來的根本沒有用上」。