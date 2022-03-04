桃園好市乘雙券加碼抽 3／4開放線上登記

▲桃園好市乘雙券第二波加碼提供1萬份，有機會把200元變2000元。（圖／桃園市政府提供，下同）



地方中心／綜合報導

桃園感謝市民配合防疫，守住國門第一線，推出好市乘雙券第二波加碼振興活動，提供1萬份桃園好市乘雙券，面額有100元及500元，只要幸運中獎，就能把200元的紙本振興五倍券變成2000元的桃園好市乘雙券，讓萬人有福，感受十倍幸福！

第二波加碼活動自3/4~3/13開放登記，全國民眾不限年齡都可至「桃園好市乘雙券」活動網站登記抽籤。如果是第一波已經登記過的民眾不用再次登記，可以直接參加抽籤。3月14日將進行抽籤，中獎者可於3/15~3/30至台灣各7-11門市ibon機台兌換取券。

▲3/15~3/30中籤者可至全台7-11門市ibon機台兌換領取桃園好市乘雙券。

桃園好市乘雙券不僅採用創新取券的方式，在全國約6200家7-11門市的ibon機台提供兌換取券服務，讓中獎者免排隊、免群聚，24小時都能方便領取；同時，也提供創新兌現的方式，店家可以在桃園76處農漁會、93間郵局兌換現金。另外，中獎者使用期限至4/30，店家兌付期限則至6/30。

另外，好市乘雙券的使用範圍比照振興五倍券的適用範圍，食衣住行育樂通通都好用，在桃園的市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業、百貨公司及合法登記店家等皆可使用。歡迎大家把握機會參加活動，也邀請中獎的市民朋友把握使用期限，趁著假日或連假，與家人一同到桃園遊玩消費！更多資訊請上「桃園好市乘雙券」活動網站查詢。

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