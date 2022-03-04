　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園好市乘雙券加碼抽 3／4開放線上登記

▲▼桃園市,好市乘雙券,抽籤。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園好市乘雙券第二波加碼提供1萬份，有機會把200元變2000元。（圖／桃園市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

桃園感謝市民配合防疫，守住國門第一線，推出好市乘雙券第二波加碼振興活動，提供1萬份桃園好市乘雙券，面額有100元及500元，只要幸運中獎，就能把200元的紙本振興五倍券變成2000元的桃園好市乘雙券，讓萬人有福，感受十倍幸福！

第二波加碼活動自3/4~3/13開放登記，全國民眾不限年齡都可至「桃園好市乘雙券」活動網站登記抽籤。如果是第一波已經登記過的民眾不用再次登記，可以直接參加抽籤。3月14日將進行抽籤，中獎者可於3/15~3/30至台灣各7-11門市ibon機台兌換取券。

▲▼桃園市,好市乘雙券,抽籤。（圖／桃園市政府提供）

▲3/15~3/30中籤者可至全台7-11門市ibon機台兌換領取桃園好市乘雙券。

桃園好市乘雙券不僅採用創新取券的方式，在全國約6200家7-11門市的ibon機台提供兌換取券服務，讓中獎者免排隊、免群聚，24小時都能方便領取；同時，也提供創新兌現的方式，店家可以在桃園76處農漁會、93間郵局兌換現金。另外，中獎者使用期限至4/30，店家兌付期限則至6/30。

  另外，好市乘雙券的使用範圍比照振興五倍券的適用範圍，食衣住行育樂通通都好用，在桃園的市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業、百貨公司及合法登記店家等皆可使用。歡迎大家把握機會參加活動，也邀請中獎的市民朋友把握使用期限，趁著假日或連假，與家人一同到桃園遊玩消費！更多資訊請上「桃園好市乘雙券」活動網站查詢。

（桃園市政府廣告）

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
普丁重大打擊！　「俄高級將領」遭狙擊手擊斃
高雄人怒了！發電最多送電最慢　陳其邁嗆台電低級錯誤
快訊／桃園新增1確診！　居隔期間陰轉陽
快訊／歐洲最大核電廠遭轟！　拜登急call澤倫斯基
獨／AV女優集體閃人　經紀人不忍了！怒揭2黑幕「都是假的」
白目俄兵戰場上拍抖音！　1週後超慘下場曝光
生吞青蛙求子7年！　女星宣布停經：別再給秘方了
「歐洲最大核電廠」遭俄轟炸　若爆炸恐為車諾比核災10倍
【即時民調】全台大停電，您認為王美花該不該發雞排？
俄烏代表團開始談判！　聚焦3關鍵問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最高薪資10萬！　桃園3月4場徵才活動釋出逾3100個職缺

台南南化國小新建偏鄉中央廚房動土　黃偉哲：打造學生福食

桃園好市乘雙券加碼抽 3／4開放線上登記

保全員猝死！善心住戶協助辦理身後事　赫見不合理情事

新北首創「行動服務櫃檯」　籲業者3／19前加速納管申辦

發掘新北藝壇新秀　新北「學生美展」徵件開跑

世界野生動植物日　新北首場「鯨豚海龜救援演練」正式啟動

雙北合作！捷運環狀線南北環啟動　北機廠3／3開工動土

全台大停電　台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

展現創新生命力　台灣漆藝百件作品聯展12日登場

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

突然停電！媽急拿燈衝下樓救狗 驚見牠淡定「靜守樓梯口」萌翻

「碰一聲」少掉全台3分之1電力　興達電廠冒煙王美花：非爆炸

台南南化國小新建偏鄉中央廚房動土　黃偉哲：打造學生福食

桃園好市乘雙券加碼抽 3／4開放線上登記

保全員猝死！善心住戶協助辦理身後事　赫見不合理情事

新北首創「行動服務櫃檯」　籲業者3／19前加速納管申辦

發掘新北藝壇新秀　新北「學生美展」徵件開跑

世界野生動植物日　新北首場「鯨豚海龜救援演練」正式啟動

雙北合作！捷運環狀線南北環啟動　北機廠3／3開工動土

全台大停電　台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

展現創新生命力　台灣漆藝百件作品聯展12日登場

開南大學創意與治理進修學士學位學程籌備處揭牌　招收首屆新生

「減肥每天算熱量」反招致恐怖後果！專家激推1關鍵　珍奶吐司照樣吃

普丁重大打擊！俄高級將領傳遭烏克蘭狙擊手擊斃　攻烏計劃再遇阻

批吳斯懷吃裡扒外、叛國　王世堅：你不要碰涉及國家機密的委員會

303大停電府院全道歉「有用要警察幹嘛？」　醫：停一次台電減薪一次

民眾黨團要王美花下台　狂酸「就算吃雞排也要有電冰箱冰進來」

BV最新「全手工編織包」一顆23萬！　僅預購14天、零車線細節太狂

台南南化國小新建偏鄉中央廚房動土　黃偉哲：打造學生福食

蔡英文今南下視察興達電廠　指示徹底調查事故「最短時間內究責」

湖人GM「堅持留衛少」恐遭撤換　美媒點名接任人選與詹皇有關

高雄人怒了！陳其邁嗆台電犯低級錯誤　聘律師代廠商、用戶求償

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

保全員猝死！　善心住戶協助辦理身後事

ATM提款遇停電　民眾哀嚎：啊！什麼都去了．．．．．

台南、高雄、屏東107萬戶仍停電　今晚復電

台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

公費疫苗預約平台25期開放預約

桃園好市乘雙券加碼抽線上登記

鴻海首批「電動巴士Model T」交車　遇大停電

煙波集團將投入10億活化新竹文創館

南消六大隊成功搶救民眾性命

環狀線南北環啟動　北機廠今開工動土

二月初二「補財庫」　議員參選人拜土地公補人氣

桃園好市乘雙券　推第二波加碼200變2000元

彰化縣因應空品紅爆加強稽查破獲4起違規開罰70萬元

移工抓魚失蹤　搜救人員尋獲遺體

更多熱門

相關新聞

桃園百大易肇路口科技執法明簽約　照相遏阻違規

桃園百大易肇路口科技執法明簽約　照相遏阻違規

桃園市長鄭文燦全力推動交通事故防制工作，最慢於今年8月底前建置並啟用「111年度百大易肇事路口租賃式科技執法」，以提升桃園市科技執法量能，增加無形警力，進而降低交通事故死傷人數。

屏檢落實陽光法案　公開抽籤審查申報財產

屏檢落實陽光法案　公開抽籤審查申報財產

10件移轉中有近2件！　北市「繼承者們」比例居六都之冠

10件移轉中有近2件！　北市「繼承者們」比例居六都之冠

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

房價大漲2成仍親民　這區1間電梯大樓可買2間公寓

房價大漲2成仍親民　這區1間電梯大樓可買2間公寓

關鍵字：

桃園市好市乘雙券抽籤

讀者迴響

熱門新聞

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

停電啪啪GG了！鳳梨摸黑「床上用愛發電」辣女友

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

他號召「北部人幫省電」　溫馨貼文遭噴爛

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

台電補償方案出爐！工業及家庭用電費95折　停電逾6小時打9折

全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了

普丁稱攻烏克蘭按計畫進行　陣亡士兵撫卹曝

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

全台大停電　經濟部長王美花講稿千人灌爆

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面