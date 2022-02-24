屏東地檢署落實陽光法案　公開抽籤審查申報財產

▲屏東地檢署財產申報抽籤 。（圖／屏東地檢署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為落實公正、公開，建構公職人員財產申報作業透明化機制，屏東地檢署23日利用召開主管會報時，特別公開辦理抽籤作業，俾進行財產申報實質審查。

抽籤作業由檢察長張介欽主持，另請書記官長林佩宜抽出4名同仁受實質審查(須達法務部所定10%比率)，復請檢察官陳妍萩自前述中籤同仁中再抽出1名，進行前後年度申報財產比對(須達法務部所定2%比率)，以釐清財產是否異常增加，及有無薪資所得以外的不明來源，俾達到澄清吏治、肅貪及防貪效果，並增進人民對於公職人員品德清廉之信賴，以昭公信。

公職人員財產申報法係我國陽光法案之一環，依據該法第11及12條規定，各受理財產申報機關應就有無申報不實或財產異常增減情事，進行查核；倘申報義務人無正當理由未依規定期限申報或故意申報不實者，將處以新臺幣6萬元以上120萬元以下罰鍰；若有申報義務之人故意隱匿財產為不實之申報者，處新臺幣20萬元以上400萬元以下罰鍰。陽光是最好的防腐劑，透過公務人員財產資訊的公開及透明措施，確保民眾對於廉能政府之信賴。

屏東地檢署表示，公職人員財產申報制度，係藉由據實申報財產遏阻可能的貪瀆行為或不當金流輸送，以推動廉能政治；並透過公平、公正、公開之抽籤程序，落實公職人員財產申報資料審核，促使申報人員誠實申報財產，提升人民對政府清廉形象的信心。

因此該財產申報法並非執意於處罰公務員，法務部爰致力開發申報人財產查核平臺，提供介接授權之服務，地檢署政風室秉持「愛護、防護、保護」理念，以「桌邊服務」協助辦理網路授權介接，大幅減少申報人須耗時往返之實體機構查詢程序，如期完成申報作業，降低自行查詢財產資料易有漏報、短報或溢報之情事，不僅提升財產申報正確性，亦減少事後申報不實之說明義務；該授權系統能減少申報人遭受裁罰之憾事，貫徹法務部廉政署財產申報「零」裁罰之政策目標，正是推行該法案之良善蘊意。