婦切除部分子宮仍罹子宮頸癌　南投縣籲定期檢查預防人類乳突病毒

▲南投縣政府於38婦女節呼籲定期抹片檢查、維護健康（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

3月8日是國際婦女節，而子宮頸癌仍居女性10大癌症之列：一位62歲婦女年輕時切除部分子宮後，未曾再做定期篩檢，至去年到衛生所施打流感疫苗，護理師說明無論是切除部分（保留子宮頸）或完整摘除，都建議定期接受檢、觀察是否感染人類乳突病毒（HPV），因此做了子宮頸抹片檢查，爾後果然確診子宮頸鱗狀上皮癌，經醫師進行全切除手術，目前恢復良好、定期門診追蹤。

南投縣衛生局指出，在人體構造中子宮頸與陰道相連，已切除子宮頸者，在抹片時採集到的就是陰道黏膜上的細胞，能透過抹片檢查瞭解陰道黏膜是否受到HPV感染；若未及時治療，仍有惡化成陰道癌的風險。

依據衛福部國民健康署最新報告：108年平均每4分20秒就有1人罹癌，比107年快11秒；值得注意是，84年開始推動子宮頸抹片篩檢後，子宮頸癌已從91年女性十大癌症發生率中的第1位，降至目前的第9位，執行子宮頸抹片檢查有明顯成效。

縣府衛生局長陳南松提醒婦女朋友，婦女節更要珍愛自己，呼籲婦女朋友施打子宮頸癌疫苗、每年接受一次子宮頸抹片檢查；政府提供30歲以上婦女每年1次免費檢查，每月也辦理近20場的癌症篩檢活動，由「抹片車」開進社區提供完善的巡迴篩檢服務，民眾可善加利用，或前往提供「子宮頸抹片檢查」的預防保健服務醫療院所接受檢查。