收鼻酸訂單「孩子最後一餐肉」！老闆加碼送料寫字條：早日康復

▲顧客外賣備註：孩子化療前最後一餐肉。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／台北報導

南京一名顧客日前在外送平台下單時，備註稱「孩子要化療了最後一餐肉」。店家看到後，送上乳酪和寫有祝福的愛心紙條，網友看後淚目大讚。涉事餐廳老闆王先生事後回應，當時看到備註時心裡很難過，只想盡一份綿薄之力。

網傳影片顯示，一份外賣電子票據上寫著備註，「孩子要化療了最後一餐肉了希望乾淨衛生點」。顧客點的餐包括手撕大骨頭1斤、大蒜一份。其後，店家在一張心形便箋寫下「早日康復」，並在袋中送上一盒乳酪。

不少網友看到影片後，紛紛讚賞店主的行為，「好人一生平安，祝您生意興隆」、「暖心的老闆，有格局」。7日下午，23歲的店主王先生回應稱，3月3日下午5時左右，他在倉庫整理物資時，女朋友告訴他接到了這樣一個訂單。

「剛看到以為是顧客惡搞，然後特地看了下收貨地址是附近的兒童醫院才知道是真的，」王先生說，看到這個備註的內容，「感覺挺觸動的，心裡也挺不是滋味。」

他表示，之前顧客備註的內容，都是需要順便帶個東西，那天是第一次看到這個「孩子化療」的備註，所以感觸特別深。於是寫了個便箋，也通過平台給顧客發了訊息，說給他們送了一盒乳酪，也希望孩子能夠早日恢復健康。