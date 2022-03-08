台灣遭俄羅斯列不友善國家　她轟蘇貞昌無知：影響原物料進口

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

《俄國塔斯通訊社》報導，俄羅斯聯邦政府7日批准不友好國家和地區名單，台灣是其中之一，引起國內討論。對此，國民黨立委李貴敏指出此事恐影響原物料進口，自行政院長蘇貞昌以下的民進黨政府官員，國際觀薄弱。

李貴敏表示，國際政治原本就極為現實，各國間博弈，也都優先考量自己的國家利益，雖然台俄間之貿易量小，但俄烏均為天然氣及稀有原料的重要產地。姑且不論原物料會不會因戰事導致價格飛漲，產業今天之所以尚未斷鏈，是不是因為還有庫存？但備料能撐多久？蘇貞昌瞎起鬨之前，難道不應該先搞清楚狀況嗎？我們真的一點都不怕反制裁嗎？

李貴敏認為，單就天然氣需求，就關乎國內能源與電價的天然氣採購；更別提金融市場曝險的千億元債券。這些問題蘇內閣成員想過了嗎？相關政、經、軍風險與衝擊，曾有任何跨部會討論嗎？民進黨官員提醒過經濟、金融大外行的蘇貞昌嗎？位高權重的官員們不知道俄羅斯進口的天然氣佔10.5％？也不知道氖氣等稀有資源仰賴俄羅斯嗎？其他還有煙煤、礦物質石油腦等，真的一點都不受影響嗎？

李貴敏說，美國是大國，當然有本事制裁，遠在千里之外的台灣真的需要湊熱鬧並參與制裁？蘇內閣官員早有美方制裁華為的經驗，難道還不知道台灣廠商即便不在美國主權範圍之內，也要考量到美國是第一大市場，而不得不依據美國「出口管制法令」(Export Administrative Regulations)的規範配合辦理嗎？民進黨政府也不知道政府高度主動制裁的後果與民間被動配合的意涵及後果完全不同？有必要犧牲自己的利益去成就別人的國家利益嗎？

李貴敏表示，更別再提遭俄國報復，列不友善國家是「榮幸與勳章」、正義之舉獲得認證的鬼話了，這種文青治國的標語，阿Q式的精神勝利法，只適合同溫層取暖用。這些蹭烏克蘭熱度的作法，只有政客獲利，倒霉的終究還是台灣人民。