手機號碼「超過10年沒換」　律師看出7優勢：守信用又沒仇家

▲兩人因為一通電話再續前緣。（圖／翻攝自IG／大S、具俊曄）

記者周亭瑋／綜合報導

大S閃婚舊愛「酷龍」具俊曄，震驚演藝圈，而重牽起這段姻緣，全靠24年來「都沒變過的電話號碼」，這個大亮點也瞬間成了熱議話題。律師呂秋遠不禁有感而發，推測10年以上沒換手機號碼，可能有哪些原因，也能從中看出這個人的某些特性。

呂秋遠今在臉書提到，「別人結婚，又不是離婚，其實不關我的事，但因為『手機號碼不更換』這組關鍵字，還是給了我一些啟發，如果手機號碼10年以上都沒換，有可能是什麼原因呢？」

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1.手機門號可以一直不換，應該沒有欠電信公司手機費，經濟狀況至少一般。

2.債主不多，欠錢不還的狀況大概不嚴重，或者即使有欠債，也都有按時還款，還算守信用。

▲具俊曄曾是南韓團體「酷龍」成員。（圖／翻攝自IG／具俊曄）

3.即使門號公司推贈品，對於換手機門號拿贈品的活動也不太有興趣，不會是貪小便宜的人。

4.覺得換手機號碼會讓很多人找不到。朋友不少，人緣還算不錯，換了號碼很麻煩。

5.有沒有換手機號碼沒差，因為不常用手機、朋友又不多，只是懶得換。

6.冤親債主不多，不用怕人找到。或者仇人可能有幾個，但沒有深仇大恨，人家也懶得尋仇。

7.工作狀態穩定，不用長期出國，號碼不會長時間停用。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

8.對這個門號有感情，或者覺得門號有特殊意義，不想隨便換。

9.門號尾數很吉祥，例如888或是168，怕換號碼以後變成444。

10.等一個人，咖啡。大S不就示範給你看了。

從呂秋遠列出的10點原因中，其中7項都顯現，這用戶可能擁有的正面特點，包括經濟狀況沒問題、算守信用、不是貪小便宜的人、人緣還算不錯、冤親債主不多、工作狀態穩定，最後一個則是有機會「牽起一段舊姻緣」。

不過，呂秋遠也直言，大部分人請不要輕易嘗試這種事，「畢竟20年前的初戀情人出現，大部分都是直銷、借錢或是要債，不會是來求婚的。」

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