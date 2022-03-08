再婚20年前舊愛！大S喜訊「作家學到2件事」驚呼：比拜月老CP值高

▲大S再婚韓團「酷龍」光頭。（圖／翻攝自IG／大S、具俊曄）

記者周亭瑋／綜合報導

大S宣布和男團始祖「酷龍」前成員具俊曄結婚，消息掀起轟動，也讓許多人瞬間陷入回憶漩渦。作家張慧慈就笑說，從大S的喜訊中學到兩件事，也正能量直呼「趁早離開不對的人，下一個幸福掌握在你自己的手上。」

「小花媽」作家張慧慈稍早在臉書寫道，這對20幾年前的情侶再婚新聞，真的有一種被拉回少女時代的感覺，具俊曄在他的IG說，「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯聚了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間，不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。」

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她幽默表示，「這告訴我們一件事情，電話盡量不要換，家用電話最好也帶著走，99塊1個月，比拜月老CP值還高；以及趁早離開不對的人，下一個幸福掌握在你自己的手上。」

另外，小花媽也和《ETtoday新聞雲》記者笑說，「我還在想我的初戀們是不是都有我家的電話，好想設轉接到我的手機。」

對於大S再婚一事，大票網友在震驚之餘，紛紛獻上祝福，同時也回道「電話盡量不要換...莫名戳中我笑點XDDD」、「我也覺得時光倒流」、「看到『酷龍』這二個字時光瞬間倒退，我腦海裡還播放起那時候他們的歌曲旋律」、「沒錯，電話不要換」、「不換電話、不換市話、不要搬家，再重逢機會高」。