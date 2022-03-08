柯文哲：祝全天下女人「像大S一樣找摯愛」　20年電話沒換才是真理

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

大S徐熙媛於8日宣布，閃婚24年前舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，且全靠20年來都沒有變的電話號碼，重新牽起這段跨國戀情。由於今日剛好是婦女節，台北市長柯文哲於IG表示，祝福全天下的女人都能像大S一樣，找到屬於自己的摯愛，「是不是永遠18歲不重要，20年電話沒換才是真理。」

面對3月8日婦女節，柯文哲8日於IG放上聞玫瑰花的照片，並且提及「各位女人們，還是要相信愛情啊！」玫瑰象徵美麗和愛情，「願全天下的女人，也能像大S一樣，找到屬於自己的摯愛；永遠像玫瑰一樣堅韌芬芳。」

針對具俊曄稱自己找到大S 20多年前的號碼，柯文哲則說，「今天我們都了解了，是不是永遠18歲不重要，20年電話沒換，那才是真理。」

大S於8日在臉書、IG宣布喜訊，寫道「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝ㄧ切讓我ㄧ步一步走到現在的所有。」並分享具俊曄的IG聲明「我們結婚了。和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太多的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。此後我們會一起生活。」