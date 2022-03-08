不捨柯文哲獨站40分鐘冷風吹　柯媽2度落淚：兒子度量很大

▲柯媽何瑞英、柯爸柯承發。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲母親何瑞英8日接受網路節目訪問，談及柯文哲於2017年舉辦世大運時的過程，以及今年元旦升旗在總統府前吹了40分鐘冷風一事，她忍不住2度落淚，並坦言自己的心很痛，很捨不得，不過柯文哲認為過去就好，讓她覺得兒子度量很大。

柯媽何瑞英、柯爸柯承發8日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，關於柯文哲過去最常被罵「媽寶」一事，柯媽認為，世界上媽媽都疼孩子，只要孩子沒做壞事，她覺得什麼都對，「做對的事情，有媽寶、沒媽寶有什麼關係？做孩子的人，不都是父母的『媽寶』嗎？」孩子是父母的寶貝，「大家都是媽寶，誰不是媽寶？」

被問到柯文哲元旦升旗時一人站在總統府前40分鐘，柯媽忍不住落淚表示，在家裡看到兒子站在那邊，自己很不捨得，這麼冷的天氣，柯文哲一個人站在那裡，其他一群人不知道躲哪，且柯文哲身上穿著西裝，並非普通衣服，所以沒有特別厚，卻站在外面3、40分鐘，「我看了眼淚一直流。」到現在還是不清楚什麼原因會站在那，但柯文哲認為過去就好，柯文哲的度量很大。

主持人黃光芹稱，綠營後來將畫面打開，看到包括監察院長陳菊在內的一群人站在另一側，這樣是否比較好過？不過柯媽表示，「不會，裡面有辦公室可以進去，柯文哲是連躲的地方都沒有，就靜靜站在那40分鐘，我的心很痛，在家裡流眼淚。」

另外，關於柯媽先前去過北市府被批干政，柯媽回應，自己應該是去過1、2次，但「我干政什麼？」第一次去北市府是因為柯承發學生找他們逛北海岸，繞一圈回來後，就說北市府有自助餐可以吃，所以便一起去看看，並沒有找柯文哲。

柯媽提及，第二次是柯文哲說要打肺炎疫苗，因為柯文哲原本要找有名的人來替世大運廣告，說全台75歲以上的人打疫苗免費，但台北市65歲以上就免費，當初本來要找名嘴，結果對方開價30萬，所以後來就找柯媽免費到場。

面對世大運議題，柯媽又再度落淚稱，柯文哲在世大運用了很多精神，但很多媒體卻批評一定會颱風、下雨，讓她每天都很煩惱，去拜佛祖祈禱大家平安，「不然我們是有責任的耶！」自己不會政治，也沒有什麼學問，「說我干政？我怎麼會？」