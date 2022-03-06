驚見夫私房錢！她「全沒收」質疑：一天才給200怎存的？　網傻眼

▲原PO發現老公的私房錢，氣到全數沒收。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者謝欣辰／綜合報導

若意外發現另一半藏有私房錢，會怎麼處理？有位網友在《匿名公社》表示，自己發現老公的私房錢，「氣到全數沒收」，並且質疑老公「我一天才給200，是怎麼存的？」

原PO表示，自己去家中儲藏室拿電風扇出來整理，卻意外發現老公的私房錢，總共兩萬塊，「我很氣的全部沒收」，並帶小孩去吃吃到飽，但孩子似乎把這件事告訴爸爸，「他下班回家後，竟然要我交出來」，但原PO完全沒有要歸還的意思，認為「男人有錢就多作怪」。

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原PO更質疑老公金錢來源，「我一天才給他兩百，怎麼存都不可能存到兩萬」，看到老公哭哭啼啼指責她太過分，原PO生氣，「孩子在旁邊不覺得丟臉嗎？」最後老公看到原PO鐵了心不還，一句話也不說的開車出門，原PO直呼，「好啊隨便啦，身上沒錢我看他能去哪？」

貼文一出，網友們紛紛傻眼，「私房錢沒什麼吧！1、2萬其實存的很辛苦了！妳就這樣拿走他沒跟妳翻臉真的算很好了」，「當你老公真可憐」，「一天才2百，妳好意思說出口」，「你老公會這樣也是你逼出來的」，「什麼都把老公綁死，這老公真的很委屈」，「才2萬塊能搞什麼怪」。

原PO看到留言區一面倒砲轟她，也不甘示弱回擊，「一天200原來可以存錢，那我明天開始改給一天一百好了，反正夠花」，並表示老公已經回家了，還嗆網路上的正義魔人不要太激烈，「我就不信你們老婆允許你藏私房錢」。