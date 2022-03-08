陸工信部：工業經濟面臨需求不足、供應鏈受阻、原料上漲等困難

▲山東一間汽車製造廠。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸工信部部長肖亞慶8日在全國人大會議「部長通道」上表示，受複雜的國內外形勢影響，工業經濟運行還面臨需求不足、用工緊張、供應鏈受阻、大宗原材料及燃料價格上漲等困難和問題。

肖亞慶提到，今年前兩個月，重點工業省市工業經濟開局良好，汽車、紡織等重點行業總體平穩，重點企業生產經營狀況不斷改善，中小企業景氣指數總體向好，工業經濟總體延續了去年四季度以來的企穩回升態勢，這將為全年工業經濟的平穩運行打下良好基礎。

▼陸工信部部長肖亞慶。（圖／路透社）



不過，肖亞慶也指出，受複雜的國內外形勢影響，工業經濟運行還面臨需求不足、用工緊張、供應鏈受阻、大宗原材料及燃料價格上漲等困難和問題。

肖亞慶強調，「要從暢通產業鏈供應鏈入手，著力打通堵點卡點，加強能源、物流、用工等要素保障協調，暢通大宗原材料、關鍵零部件供應渠道，切實保障基礎工業產品、重要生活物資、農資化肥等重點企業穩定運行。」

另外，肖亞慶還提到，要多措並舉擴大消費需求，依托國內強大市場，深入推進增品種、提品質、創品牌行動，大力發展優質製造。進一步擴大新能源汽車、智能家電等重點領域消費，培育壯大綠色消費、數字消費等新型消費。