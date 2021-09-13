陸製造業連11年居全球首位　航太科技井噴拚轉型「中國創造」

▲大陸製造業連11年居全球首位。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸自2010年起，製造業連續11年位居全球首位，「中國製造」成為全球工業產品最大來源，在電商及網路的發展下，帶動包括義烏等小商品外銷城市走向世界貿易前緣。此外，被列為重大創新領域的航空航太科技，近年也呈現井噴式的發展，官方也期盼「中國製造」可以進一步朝向「中國創造」邁進。

▲新能源車工廠。（圖／CFP）

數據顯示，2012年至2020年，大陸製造業增加值由16.98兆（人民幣，下同）增長到26.6兆，佔全球比重提高到近30%。在500種主要工業產品中，有40%以上產品產量位居世界第一，其中，光電、新能源汽車、家電、智慧手機、消費級無人機等產業位於全球前列。

▲無人收割機運用北斗衛星導航系統作業。（圖／CFP）

在航太製造發展上，大陸近年包括「嫦娥五號」探月工程、「天問一號」火星探測、「奮鬥者號」海溝探底及「北斗三號」全球衛星導航系統，帶動整體產業上下游突破。此外，世界首台百萬千瓦級水輪發電機組正式投產、首艘國產航母列裝，C919大型客機試飛、特高壓輸變電及金屬奈米結構材料等皆躋身世界前列，代表「中國製造」正向「中國創造」邁進。

在產業結構分布方面，十三五計畫乃至於十四五計畫中主力發展的高技術製造業和裝備製造業規模持續擴大，其中，高技術製造業佔規模以上工業增加值比重從2012年的9.4%提高到2020年的15.1%；裝備製造業佔規模以上工業增加值比重從28%提高到33.7%，2020年對規模以上工業增長的貢獻率超70%。

