平板玻璃報價飆10年新高　陸要求業者「增加供給穩定價格」

▲江蘇連雲港一處玻璃工廠。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

平板玻璃價格近日創下10年新高，大陸工信部3日邀集多家業者召開會議，指價格上漲已對產業鏈下游企業造成影響，必須努力增加供給，以穩定市場價格。

會議提到，近年來，平板玻璃行業供給側結構性改革取得了良好的成效，全行業嚴格執行產能置換政策，產能過剩的矛盾明顯緩解，產量平穩增長，效益顯著改善，但今年以來，平板玻璃價格出現上漲過快過大問題，對產業鏈下游企業影響較大，「如任其發展，不僅會對玻璃深加工產業造成極大傷害，還會危及近年來平板玻璃行業供給側結構性改革取得的成效。」

會議認為，當前平板玻璃價格快速上漲主要是受市場需求增長拉動和原燃材料價格上漲影響，下一步，要努力增加平板玻璃供給，穩定市場價格，促進行業平穩有序高質量發展。

會議上也提出四個解方，一是千方百計增加平板玻璃生產，更好地保障市場需求，照顧下游加工企業的利益。二是在穩定玻璃市場方面下功夫。行業協會要發揮作用，引導企業自律。對帶頭哄抬物價的行為，情節輕微的要約談，典型嚴重的要依法查處。

三是加強市場信息引導。及時發布平板玻璃產能產量、市場供求等變化信息，防止信息不對稱帶來的市場波動和價格大起大落。四是加強上下游產業鏈梳理銜接，關注石英砂、純鹼、天然氣等原燃材料價格變化，做好上游產業鏈協調，保供穩價，營造良好市場環境。