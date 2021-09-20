陸工信部：新能源整車成本偏高　將提高鋰鈷鎳等保障能力

▲大陸新能源車產業近年發展迅速。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸工信部副部長辛國斌16日表示，新能源汽車整車成本依然偏高，安全可靠性、低溫適應性、使用便利性仍有待提升，動力電池回收利用的管道也不夠暢通，並面臨了鋰鈷鎳等礦石資源保障和價格上漲的壓力。

辛國斌在出席「2021世界新能源汽車大會」時指出，新能源汽車產業發展面臨不少新問題和新挑戰，需要加快分析研判、認真研究應對，一是國家碳達峰碳中和目標對產業發展提出新要求，需要全行業共同努力，統籌推進低碳工業、低碳產品、低碳交通、低碳能源協同發展；二是疫情衝擊對保障產業鏈安全提出新挑戰，如何兼顧安全和效率，優化產業鏈、供應鏈成為全行業必須回答的課題。

辛國斌提到，三是產業自身還存在短板，新能源汽車整車成本依然偏高，安全可靠性、低溫適應性、使用便利性仍然有待提升。動力電池回收利用渠道不夠暢通，新能源汽車動力電池面臨鋰鈷鎳等礦石資源保障和價格上漲的壓力。

辛國斌表示，工信部將與相關部門一道加強統籌，綜合施策，加快推動新能源汽車高質量發展，一是堅持系統思維，加強工作統籌協同。制定係列政策措施，加快推動新能源汽車與能源、交通、信息通信等領域融合發展。按照國家碳達峰碳中和要求，組織相關機構編制發布汽車產業低碳發展的技術路線圖。

辛國斌指出，二是創新支持方式，加大推廣應用力度。開展好新能源汽車下鄉活動、換電模式試點、燃料電池示範應用；啟動公共領域車輛全面電動化試點，提升公交、出租、物流等公共領域車輛電動化水平；要加快充換電基礎設施建設。

辛國斌強調，三是強化融合創新，構建新型產業生態。加快車用芯片、操作系統等研發和產業化。四是防範安全風險，優化產業發展環境。引導企業優化產業鏈佈局，提升產業鏈韌性和抗風險能力。